di Giuseppe Fonte e Giulio Piovaccari

ROMA (Reuters) – L’Italia prevede di concludere un accordo iniziale da 5 miliardi di dollari (4,91 miliardi di euro) con Intel per costruire un impianto di confezionamento nel Paese e un impianto di assemblaggio di semiconduttori, hanno detto a Reuters due fonti vicine alla questione.

L’investimento di Intel in Italia fa parte di un più ampio piano annunciato dal produttore di chip statunitense all’inizio di quest’anno, che prevede di investire 88 miliardi di dollari per aumentare la capacità di produzione in Europa, ridurre la dipendenza della regione dall’Asia e alleviare le carenze che hanno portato a tagli alla produzione la strategia. Settore auto.

Refusant d’être identifiées en raison de la sensibilità de l’affaire, ces sources ont déclaré que le gouvernement du Président du conseil démissionnaire Mario Draghi s’efforçait de conclure un accordo d’ici finlect août évés évés il 25 settembre nazionale.

Fonti avevano precedentemente detto a Reuters che Roma è pronta a finanziare fino al 40% dell’investimento totale di Intel in Italia, che dovrebbe aumentare nel tempo dai 5 miliardi di dollari iniziali.

Mario Draghi e Intel Services hanno rifiutato di commentare le informazioni.

L’impianto utilizzerà nuove tecnologie per produrre trucioli completi di piastrelle.

Le fonti hanno affermato che Intel e il governo avevano precedentemente identificato potenziali località in due regioni italiane, di cui una che definisce le regioni settentrionali del Piemonte e del Veneto.

Le due fonti hanno affermato che non era stata ancora presa una decisione definitiva su dove costruire la stazione.

Il governo è anche in trattative con la società italo-francese STMicroelectronics, i produttori di chip taiwanesi MEMC Electronic Materials Inc e TSMC e la torre di semiconduttori israeliana, che è stata acquisita da Intel all’inizio dell’anno.

Il mese scorso STMicroelectronics ha firmato un accordo con GlobalFoundries per costruire una fabbrica di chip da 5,7 miliardi di dollari in Francia.

(Reportage di Giuseppe Fonte a Roma, Giulio Biovacari a Milano, Subanta Mukherjee a Stoccolma e Jane Lanhei Lee ad Auckland; versione francese di Augustin Turpin, montaggio di Jean-Michel Bello)

