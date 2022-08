Miniera di carbone controversa in Germania, regolamentazione dell’aria condizionata in Spagna e fine dello sci estivo in Italia

franceinfo

Come ogni sera, alle 23:00 chiude il telegiornale delle tv europee. Martedì 2 agosto è l’Eurozapping.

Gli attivisti ambientali tedeschi occupano capanne temporanee in una foresta. Dove Per diverse settimane hanno protestato contro l’ampliamento di un’enorme miniera di carbone nell’ovest del Paese, resa necessaria dall’abbandono del gas russo. Denunciano un disastro ambientale.

La Spagna sta adottando nuove misure per risparmiare energia. I condizionatori d’aria ora potranno essere utilizzati solo a partire da 27°C. Decisione di benvenuto. “Fa davvero freddo qui, davanti a questo centro commerciale, quindi immagina com’è dentro‘ piangeva un passante.

Non è più possibile scendere i pendii innevati del Passo Stelvio in Italia in piena estate. Decisione motivata dalla mancanza di neve e dalle cattive condizioni di sicurezza. Nelle Alpi italiane il riscaldamento globale compare sempre più spesso.