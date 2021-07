EM 2021: Cosa rende improvvisamente l’Italia una delle favorite per il titolo

ECi sono saggezze calcistiche che suonano come frasi vuote. “Una partita dura 90 minuti. Oppure: “Le palle che non fai davanti, le torni più tardi. Tuttavia, il capitano italiano Giorgio Chiellini è andato dritto al punto con una di queste frasi prima dell’inizio dell’Euro. Campionato: Alla Squadra Azzurra se la squadra è protagonista, precisa il difensore centrale.

Un’impressionante prestazione di squadra ha reso l’Italia la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale. Nella prima partita del girone A, la squadra ha dominato la partita contro la Svizzera mercoledì sera a Roma e ha vinto 3-0 (1-0) grazie alle reti di Manuel Locatelli (26’/52′) e Ciro Immobile (89′).

Davanti a circa 15.000 tifosi allo stadio Olimpico di Roma, gli italiani si sono ripetutamente presentati pericolosamente sotto la porta svizzera, ma sono stati salvi in ​​difesa. Il portiere Gianluigi Donnarumma non è dovuto intervenire nemmeno una volta nel primo tempo.

La stella è la squadra Quelli: dpa / Riccardo Antimiani

E il cabotaggio dei Confederati nella ripresa è durato poco. “E’ stata una partita fantastica, ancora non ci credo”, ha detto Locatelli raggiante di gioia.

Italia improvvisamente favorita per il titolo

Mentre solo pochi avevano l’Italia come contendente al titolo in vista del torneo, ora sono uno dei favoriti assoluti. Anche se al tuo ct Roberto Mancini non piace sentirlo dire. Nelle sue stesse parole, non vede la sua squadra all’altezza delle migliori squadre.

“In questo campionato europeo ci sono squadre come Francia, Portogallo, Belgio, sono campioni del mondo, campioni europei o primi nella classifica mondiale”, ha detto.

“Si sono evoluti nel corso degli anni e sono molto più avanti di noi, è abbastanza normale”. Più ottimista l’allenatore dello svizzero battuto. “I tuoi giocatori hanno qualità enormi. Se continuano così, hanno tutte le possibilità di finire almeno tra i quarti “, ha affermato l’allenatore della nazionale svizzera Vladimir Petkovic.

Notti magiche di Roma

La prestazione di mercoledì sera ha quindi seguito perfettamente quella della partita inaugurale del MS venerdì scorso. La stampa sportiva italiana, raramente avara di parolacce, ha scritto il giorno dopo la partita contro la Turchia (3-0) di una “notte magica”, una notte magica. “Spettacolo Azzurri per l’esordio”, ha commentato la “Gazzetta dello Sport”.

Non è stata solo la prestazione della squadra in campo a essere magica. Durante la cerimonia di apertura, il più famoso tenore vivente, Andrea Bocelli, ha cantato la più famosa e potente aria d’opera italiana, “Nessun dorma”, scritta da Giacomo Puccini all’inizio del XX secolo.

Il tenore Andrea Bocelli è stato acclamato dai fan alla cerimonia di apertura Quelli: AP / Alessandra Tarantino

“Vincerò! Vincerò! (Vincerò! Vincerò!) ”Cantò Bocelli nella notte italiana con tutte le sue forze. Gli italiani applaudirono il tenore come dopo un gol. “Nessun dorma”, Stadio Olimpico, prima vittoria – non poteva che andare bene. Nella luce dorata del tramonto di Roma, l’Italia si è giocata due volte in delirio.

Chiellini infortunato contro la Svizzera

Due vittorie e 6-0 gol. Il record della squadra all’inizio è impressionante. Sebbene alla squadra manchino stelle globali, alcuni giocatori hanno ampiamente contribuito al suo successo attraverso le loro prestazioni.

Ciro Immobile, l’attaccante che ha già segnato in entrambe le partite ed è ancora pronto a giocare in area di rigore. Lorenzo Insigne e Domenico Beradi, le ali che rappresentano il nuovo calcio offensivo italiano e che non sono state prese né dai turchi né dagli svizzeri. Jorginho, il sei che guida il gioco da dietro e conquista i palloni davanti alla difesa. Chiellini, l’ex difensore che non lascia nulla a desiderare.

Giorgio Chiellini (r) ha dovuto essere sostituito a causa di problemi muscolari alla coscia Quelli: AFP / ANDREAS SOLARO

Con successo: l’Italia è ormai imbattuta da 29 partite. Nelle ultime dieci partite non hai nemmeno subito gol. Non da ultimo grazie a Chiellini. Ma il difensore si è infortunato alla coscia contro la Svizzera e ha dovuto essere sostituito. Ha applaudito comunque. Anche se è stato uno dei pochi che dalla panchina non è saltato in porta.