è negativo. Domani sanificazione di Palazzo Senatorio

Covid in Campidoglio, Virginie raggi passare il test. E questo risulta essere negativo, almeno al primo esame. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in comune con decine di persone e il viceministro dell’Economia Laura Castelli, la sindaca Virginia Raggi ha appreso di lei Capo del personale, Stefano Castiglione, è positivo per il Covid-19. Il sindaco è stato visto uscire nel pomeriggio da Palazzo Senatorio per recarsi in ospedale, fare l’esame sierologico e prelevare il campione. Il risultato del primo esame, secondo le fonti del Campidoglio, è negativo.

Già nel pomeriggio fonti dell’amministrazione Raggi avevano sottolineato che il collaboratore del primo Comune aveva “l’ufficio a due porte dall’ufficio del sindaco“è questo “non si sono incontrati negli ultimi giorni“. Ma per il sindaco, su consiglio dei medici, prevale la linea di cautela.

Domani mattina intanto puliremo i locali del Palazzo Senatorio in Campidoglio.

Il contagio del capo di gabinetto dei Raggi è avvenuto pochi giorni dopo la notizia di un positivo consigliere comunale della Covid: si tratta di Francesco Figliomeni, rappresentante dei Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. Una ventina di consiglieri hanno scelto di isolarsi e di sottoporsi agli esami.

