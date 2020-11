“Dzeko giocherà, è pronto!” Decisioni per Ibanez e Mancini, Pellegrini è qui ”- SOS Fanta

Ultimi dubbi di formazione per il Roma, che domani giocherà contro il Napoli. Ne ha parlato il tecnico giallorosso il giorno prima, Paulo Fonseca. Ecco l’aggiornamento su difesa e Dzeko.

DZEKO – “Come sta Edin?” Giocherà Dzeko, è pronto per domani ”.

PELLEGRINI – “Anche lui è pronto a giocare domani”.

DIFESA – “Mancini e Ibanez si sono allenati oggi, abbiamo buone possibilità di averli per la partita di domani”. Mancini e Ibanez vanno dunque verso il recupero per giocare dal primo minuto, sono in pole. Difesa completa Cristante, ancora non al suo meglio Smalling.

PEDRO E MKHITARYAN – “Sembrano due ragazzini che hanno iniziato a giocare a calcio adesso, hanno ancora un buon atteggiamento.”

VERETOUT – “È un giocatore molto importante per noi, ha caratteristiche uniche. Anche se nessun giocatore è insostituibile ”.

NAPOLI – “Non cambieremo molto nel modo in cui giochiamo, vogliamo essere quelli che vedremo con il Parma”. Ho guardato tutte le loro partite, sono forti e coraggiose. Mi aspetto una partita difficile perché anche quando hanno perso non se lo meritavano. Tutte le partite sono difficili ”.

