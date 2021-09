DSDS 2022: Scatto di richiamo dall’estero in Puglia (Italia)

Per DSDS 2022 è lì 4 episodi di richiamo internazionale DSDS. Il Record per lei in Italia sulla costa adriatica con il 25 migliori candidati DSDS.

DSDS 2022 non inizia fino a gennaio, probabilmente nei primi giorni dell’anno. Perché questo funzioni, per il momento il Richiamo internazionale DSDS 2022 girato in Puglia, Italia.

Puglia è chiamata una regione dell’Italia meridionale. Se immagini come appare l’Italia sulla mappa, cioè come uno stivale, la Puglia è nel tacco di uno stivale. E appena sotto il “paragrafo” c’è la città Lecce.

la briglia Lecce e nella regione diventa il DSDS-2022-Auslands-Richiamo trasformato. Vengono utilizzati diversi luoghi e scenari, come abbiamo saputo da DSDS negli ultimi anni.

Canta così i 25 migliori candidati DSDS nel centro storico di Lecce prima del nuovo Giuria DSDS composta da Florian Silbereisen, Ilse DeLange e Toby Gad. una volta sarà am Adria-Strand von Polignano a Mare Sung, una comunità a sud della città italiana di Bari.

Poi diventa romantico e originale Grotta della poesia, una formazione rocciosa calcarea con una grotta e una sorta di “piscina naturale” a sud-ovest di Lecce, anch’essa direttamente sulla costa adriatica. La prima foto in cima all’articolo è stata scattata lì.

E una volta che i migliori candidati DSDS fino ad oggi cantano in a Anfiteatro, probabilmente quello di Lecce. Non conosciamo l’ordine delle posizioni per il richiamo internazionale del DSDS. La nostra lista qui è piuttosto fortuita.

Ora è settembre 2021. Gran parte di ogni stagione DSDS viene registrata in anticipo. È sempre stato così. Solo gli spettacoli dal vivo DSDS e le finali DSDS sono quindi in diretta (come suggerisce il nome). Alla fine di luglio – all’inizio di agosto di quest’anno, è stato girato il cast della giuria, con cui la stagione DSDS 2022 inizierà a gennaio. Ne abbiamo parlato.

Note su DSDS 2022 a Salsango

