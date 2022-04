Dove e quando vedete la “Super Pink Moon” a Rouen sabato?

76 notizie guarda le mie notizie

Stanotte potremmo assistere a una “Super Pink Moon”. Ti diciamo dove vederla a Rouen. (© JB / 76attu / Archivi)

Il tempo è bellissimo, il cielo è azzurro e la luna è rosa. Dovremmo anche parlarne “Super Luna Rosa” Per qualificare il fenomeno astronomico che si verificherà in In notturna da sabato 16 a domenica 17 aprile 2022.

Perché stiamo parlando di “Supermon”?

questo fenomeno, che si verifica una o due volte l’annorisulta da a L’insolita vicinanza del nostro satellite alla Terra. La Luna, che segue un’orbita ellittica attorno al pianeta blu, è al perigeo (il punto dell’orbita della stella più vicino alla Terra), dimostrando che Gerardo Petro Presidente dell’Associazione Venerdì di Astronomia a Rouen.

Vicinanza relativa, forse poche decine di migliaia di chilometri, rispetto alla distanza media tra la Terra e la Luna di 384mila chilometri. Ma è sufficiente che sabato sera appaia la luna piena, leggermente più grande del solito.

Una luna “rosa”, davvero?

Ma il colore è rosa Il termine è un po’ eccessivo. Viene chiamata luna rosa principalmente in riferimento ai colori dei fiori primaverili, la stagione in cui questo fenomeno è visibile.

È difficile prevedere il colore esatto che assumerà una stella. Tutto dipende dalle interazioni con la luce del tramonto. Gérard Pietro descrive: “La luce che passa attraverso l’atmosfera terrestre – più raggi rossi – viene riflessa dalla superficie della luna, conferendole un colore rosso ocra”.

Dare priorità alle aree con un orizzonte chiaro

Secondo l’astronomo, le condizioni per osservare questa “luna super rosa” saranno davvero favorevoli intorno alle 21, dopo il tramonto. Soprattutto da quando Météo France annuncia una serata senza nuvole. E che “la luna è molto alta nel cielo in questo momento, perché è alla sua massima inclinazione rispetto al piano dell’orbita terrestre”, completa l’astronomo. I mattinieri possono vederlo anche la domenica mattina, prima dell’alba (7:00).

Per sfruttare appieno questo fenomeno, Gérard Pietro consiglia di “andare in zone non affollate di edifici, dove l’orizzonte è chiaro”. L’opzione ideale è andare in campagna, ma sono adatte altre località più vicine a Rouen, come le aree intorno all’aeroporto di Boos o il panorama del Mont-Saint-Aignan. Anche i parchi giochi possono fare questo trucco.

A differenza delle eclissi, non è necessario indossare occhiali perché la “super luna rosa” non è pericolosa per gli occhi. Si le phénomène est aisément observable à l’œil nu, Gérard Pitrou conseille de s’équiper d’une paire de jumelles pour contempler d’autres objets célestes telle la constellation d’Orion, « bienud visible en ce moment dans/une direction Southwest “.

