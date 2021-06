Deschamps: L’Italia è buona, ma ha “debolezza”

Euro 2020 è iniziato in Italia, dove ha fatto un grande debutto e ha segnato una massiccia vittoria per 3-0 sulla Turchia alla prima del torneo. Sicuramente la squadra di Mancini è una delle favorite per vincere il campionato. Tuttavia, un’altra superpotenza, France Didier Deschamps, ha il suo unico obiettivo di vincere questo torneo, dopo i Mondiali del 2018!

L’allenatore federale francese, nel suo intervento, ha fatto riferimento all’Italia, sottolineando che ha le qualità, ma non ha la theμπειρ α esperienza necessaria per affrontarla. Certo, ha affermato che anche la Francia nel 2018 ha fatto affidamento su molti giocatori “inesperti”, come ad esempio Kylian Pape.

Non si possono vincere le partite se non conquista per primo il “campo”, la qualità e il talento non bastano! Deve avere grande forza mentale, grande passione ed entusiasmo. L’abbiamo avuto nel 2018 in Russia! Vincere questi tornei non è facile. È più complicato se vuoi farlo una seconda volta di seguito. L’ambizione non viene da sé. “Mancini ha formato un girone interessante”, ha detto il tecnico francese.

“Sì, l’Italia può avere l’ambizione di arrivare più in alto possibile, ma molti dei suoi giocatori non hanno esperienza. Per molti dei loro giocatori sarà il primo grande torneo con la loro nazionale. Ma dobbiamo stare attenti perché abbiamo giocatori come Pape e Bavar”. Anche l’esperienza”, ha sottolineato Deschamps con enfasi!

