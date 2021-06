Euro 2021: programma TV per le partite di riscaldamento

A due settimane dall’inizio dell’Europeo è il momento delle gare di preparazione alle varie selezioni europee.



Francia – Galles su TF1, Francia – Bulgaria su M6

Promemoria, TF1 E il m 6 Ogni trasmissione di una partita dei campioni del mondo in ogni periodo internazionale, ciascuno con la prima opzione alternata sui due poster presentati. I due gruppi trasmettono anche il miglior poster europeo su W9 E il TMC alternativamente per la prima opzione.

Questo è TF1 Chi aprirà le danze con Francia – Galles mercoledì alle 21:05. dalla sua parte, m 6 Francia-Bulgaria andrà in onda martedì 8 giugno alle 21:10.

Per il miglior poster europeo, W9 Spagna – Portogallo andrà in onda venerdì 4 giugno alle 19:30 يونيو TMC Belgio-Croazia andrà in onda domenica 6 giugno alle 20:45.

Nei commenti alle partite, il duo sarà allenato da Grégoire Margoton – Bixente Lizarazu TF1 E il TMC Accompagnato da Frederic Kaling in campo per le partite dei Campioni del Mondo. Certamente m 6La partita dei Blues sarà commentata da Xavier Domergue e Robert Pires con Carine Galli in campo. Per quanto riguarda Dennis Balbert e Jean-Marc Ferreri, commenteranno un poster W9.

I grandi paesi europei in squadra

Durante le precedenti grandi competizioni (European Nations Cup e World Cup), sono state trasmesse la stragrande maggioranza delle partite di preparazione alle selezioni europee fare sport Grazie a contratti negoziati direttamente con le maggiori federazioni (Inghilterra, Germania, Belgio, Portogallo, ecc.).

Dal 2018 sono stati stabiliti dalla UEFA i diritti TV per le partite amichevoli, che consentiranno al gruppo Il gruppo Per presentare più di dieci incontri in il canale E il nuovo statuto squadra dal vivo.

Il programma televisivo completo: