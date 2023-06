Dandino, il nuovo ristorante italiano a Saint-Germain-des-Prés

Dandino è il nuovo ristorante italiano di Arnaud Ancora che ha già aperto diversi indirizzi a Parigi. Installato Dandino rue de Buci, questo nuovo tavolo promette di offrire un viaggio in Toscana senza lasciare la capitale.

È nell’emblematico quartiere di Saint-Germain-des-Prés, nel 6° arrondissement, che il ristorante Dandino ha aperto le sue porte. Un vero tributo ai sapori, alla cordialità e ai piaceri della cucina italiana, la struttura vi invita ad allontanarvi da tutto e dirigervi verso la Toscana.

Progettata dal famoso studio di architettura Bureau Lacroix, la decorazione del ristorante favorisce l’evasione e richiama tutta l’eleganza e il fascino italiano. Ambienti spaziosi inondati di luce, mobili di alta gamma e un’atmosfera accogliente, tutto è stato pensato per rendere il Dandino un luogo dalla calda atmosfera, ideale per pranzi in famiglia, cene romantiche o riunioni con gli amici. E per sfruttare al meglio la luce del giorno, scegliamo un tavolo nell’ultima sala del ristorante, sormontato da un bel tetto in vetro fiorito.

Nel menu, una selezione di piatti dagli autentici sapori italiani che mette in risalto le ricette tradizionali, la generosità e i prodotti freschi di questa cucina così apprezzata ai quattro angoli del mondo. Come antipasto optate per la generosa burrata con bottarga o il carpaccio di polpo. Il piatto principale continua con una pizza napoletana cotta a legna da Gannia, il pizzaiolo, o l’iconica pasta di melanzane.

Infine, per dessert, non possono mancare i dolci dello chef Agnese ! Tarte tatin, crostata meringata al limone, pavlova agli agrumi… la scelta si preannuncia complicata. E per accompagnare tutto questo, lasciatevi tentare da uno dei deliziosi cocktail come il Let’s Sunshine a base di rum speziato, sciroppo di fave tonka & pandan, acqua di cocco, succo esotico e limone.

Una cosa è certa, se apprezziamo Dandino per la sua cucina raffinata, autentica e tradizionale, lo apprezziamo altrettanto per la sua atmosfera festosa! Al Dandino, infatti, dal lunedì alla domenica, potrete degustare il vostro piatto in un’atmosfera musicale dal vivo o al suono di un dj set. L’unico ristorante d’atmosfera della zona, andate da Dandino per un’atmosfera assicurata! E per concludere la settimana in bellezza, cosa c’è di meglio di un brunch domenicano con un sottofondo di musica jazz?

A proposito di Ancora Group: 15 anni fa, Arnaud Ancora partì alla conquista del quartiere di Montorgueil con un ristorante italiano Bianco, poi una brasserie, il Café Montorgueil. A completare il binomio, il Capri Saint Honoré, nel 1° arrondissement, che si è appena ampliato. In questi tre locali come a Dandino, sempre lo stesso credo: servire tutto il giorno, per un aperitivo come a cena, con un team attento alle esigenze di ogni cliente sia di passaggio che del quartiere.

Informazioni utili :

8 rue de Buci, 75006 Parigi

Tutti i giorni, dalle 7:00 alle 2:00

Brunch tutto il giorno della domenica a 35 euro.

Prenotazioni : 01 42 03 23 64

Instagram: dandino.paris