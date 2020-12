Covid-19 in Normandia: il tasso di infezione è di nuovo in aumento e 1154 persone sono state ricoverate

Il tasso di infezione è di nuovo in aumento, come osserva ARS Normandy in un caso clinico sull’epidemia di Covid-19, martedì 8 dicembre 2020. (© La Dépêche de Verneuil-sur-Avre / Illustration)

L ‘Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) a partire dal Normandia Eseguire un aggiornamento statistico suL’epidemia di Covid-19 Nella regione, martedì 8 dicembre 2020. “Siamo sempre, in qualsiasi momento, a forte rischio di riprendere il tasso di inquinamento”, conferma ARS, e questo “nonostante il rallentamento del turnover virale e gli sforzi fatti ciascuno”.

Differenze per sezione

Il tasso di incidenza, cioè il numero di test RT-PCR positivi per 100.000 abitanti, “si stabilizza”, indica ARS. Ha raggiunto 70,71 il 7 dicembre e ha ripreso a salire Rispetto a venerdì scorso (67, 29).

Il tasso medio per la regione rimane al di sopra della soglia di allerta, con variazioni per dipartimento. La Manche è tornata in allerta con 33.6 mentre Orne ha raggiunto il picco a 118.8.

Il tasso medio di positività al test ha una soglia del 4,7% nella regione. È il più alto in Eure (6,95%) mentre il canale è ancora in fondo alla classifica (3,57%). Il tasso di riproduzione effettivo R0 – il numero medio che infetta un malato – è ancora verde (0,57) in Normandia, così come lo stress sui letti di terapia intensiva (33,3%).

1.250 morti negli ospedali

1.154 persone risultate positive al Covid-19 sono state ricoverate in Normandia, con un numero costante di ricoveri per diversi giorni, tra cui:

189 nel Calvados;

192 in Eure;

120 a La Manche;

165 a Orne;

488 a Seine Maritime.

Tra loro, 93 sono in terapia intensiva. Tra il 4 e l’8 dicembre, 60 case di cura hanno segnalato almeno un caso positivo con il supporto di ARS. Le case di cura rappresentano la maggioranza (45) dei 78 gruppi indagati da ARS. Solo uno di questi gruppi è legato alla sfera privata.

Dall’inizio dell’epidemia, 1.789 persone sono morte portatrici del virus negli ospedali (1.250) o nelle istituzioni sociali e mediche. Anche 4.856 pazienti ospedalieri sono tornati alle loro case.