Coutances: 5 buoni motivi per visitare il bar Le Club

Lato canale Vedi le mie notizie

Segui questo media

Nel suo bar Le Club, a Coutances (Manche), Tomi Narkaj propone cocktail della casa, uno più sorprendente dell’altro. (© Lato canale – Vincenzo Giard)

1. Per i suoi caffè

Originario dell’Albania, Tomi Narkaj ha vissuto per molti anni in Italia, dove è diventato uno dei baristi più famosi del paese (in particolare ha lavorato con chef stellati). Ecco dove è andato maestro nell’arte del caffè. Che lo vogliate corposo, disteso, ghiacciato, capovolto; che ti piaccia sotto forma di espresso o cappuccino, con latte, panna montata o cioccolata calda… spingendo la porta del club, tutti i tuoi desideri saranno soddisfatti.

2. Per i suoi cocktail

Ma l’area in cui Tomi eccelle è proprio quella dei cocktail. Arrivato dal Piemonte via Parigi, prima di stabilirsi a Coutances (Manche), il mago in grembiule fa prodezze con i suoi shaker nel suo cocktail bar che gestisce da settembre 2020. Qui, più che altrove, i cocktail “creativi” dello chef sono un successo. La loro preparazione è un vero spettacolo di cui non ci stanchiamo mai. Si scuote, rotea, si mescola… così che una volta sul tavolo, si disloca. E che dire della degustazione. Un vortice di sapori di cui i Coutancians sono diventati fan.

Quando Tomi Narkaj entra in scena, occhio agli occhi! I suoi cocktail della casa non vi lasceranno indifferenti. (© Lato canale – Vincenzo Giard)

3. Per le sue creazioni “di casa”

Se a Tomi piace rivisitare i grandi classici, la sua passione è creare cocktail, uno più originale dell’altro. Tra le sue creazioni, vi consigliamo la Vespa, composto da albicocca, gin di cardamomo, vaniglia e aperol.

Con le sue creazioni, una più originale dell’altra, Tomi Narkaj padroneggia gli shaker alla perfezione. (© Lato canale – Vincenzo Giard)

4. Per la sua Dolce Vita

Con The Club avrai la sensazione di essere in Italia. Un viaggio tranquillo fatto di piaceri del gusto (grazie ai suoi piatti di salumi e formaggi italiani, alle sue insalate o al suo foie gras e alla sua composta di cipolle) e impreziosito da un ambiente unico (un sottofondo di jazz, un arredamento grazioso, un ambiente accogliente e amichevole luogo, un’atmosfera insieme intima e festosa). Il Club è una struttura autentica in cui vuoi prenderti il ​​tuo tempo.

5. Per le sue attività

Non veniamo al Club per ballare, ma per bere qualcosa o divertirci durante uno dei tanti eventi culturali organizzati da Tomi Narkaj. Di tanto in tanto suggerisce laboratori di scrittura o serate letterarie. Il più recente (26 giugno 2021) è stato un grande successo. Era una serata di poesia con recitazione gratuita.

■ Comodo. Il club. 10, rue Louis-Beuve, a Coutances (Manche). Aperto dal martedì al sabato (dalle 9:00 alle 21:00). Contatto: 07 66 49 69 54. Maggiori informazioni su 10, rue Louis-Beuve, a Coutances (Manche). Aperto dal martedì al sabato (dalle 9:00 alle 21:00). Contatto: 07 66 49 69 54. Maggiori informazioni su la pagina Facebook del bar Le Club

Questo articolo ti è stato utile? Nota che puoi seguire Côté Manche nella zona di Mon Actu. In un click, dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi brand preferiti.