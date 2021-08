Le nostre idee torta di zucchine che cambiano

La star dell’estate nei nostri piatti sono le zucchine! Se può essere preparato come ripieno, come gratin o anche crudo in insalata, è buonissimo anche come torta salata. Per variare i piaceri, ecco 5 idee per rivisitare quest’ultimo.

Quando si vuole cucinare una crostata di zucchine si pensa solitamente alla ricetta tradizionale a base di uova, crème fraîche, formaggio ed eventualmente pancetta. Accompagnato da una buona insalata verde, è una delizia per grandi e piccini. Per poter gustare fino in fondo questo ortaggio estivo, perché non provare questa volta una variante? Con ricotta, spezie o anche reblochon, fai il pieno di ispirazione gourmet per deliziare tutta la famiglia.

1. Crostata di zucchine, pesto e caprino

Questo è qualcosa per rallegrare la tua tavola quest’estate. Facile da preparare e gustosa, questa ricetta è l’ideale per far mangiare le verdure ai bambini. Il pesto e il caprino costituiscono una crostata ricca di sapore, da gustare sia calda che tiepida. Per realizzarlo è sufficiente friggere in padella le zucchine con un filo d’olio e tre cucchiai di pesto. Adagiate la pasta sfoglia sul fondo di una tortiera e spennellatela con uno strato sottile di pesto. Aggiungere sopra le zucchine, le fette di formaggio di capra e cuocere per 25 minuti.

2. La crostata di zucchine al curry e pistacchio

Voglia di un piatto originale e colorato? Lasciati tentare da questa ricetta piccante e croccante allo stesso tempo. Sentiti libero di trasformare questa torta sostituendo il curry con le spezie che preferisci come cumino, curcuma o paprika. Per quanto riguarda le erbe aromatiche, puntate sulle erbe provenzali o sul basilico per insaporire il vostro piatto. Anacardi, mandorle o nocciole sono anche ottimi sostituti dei pistacchi.

3. La crostata di zucchine e ricotta



Per una ricetta fresca e leggera, considera la ricotta. Questo formaggio fresco italiano a base di latte vaccino è perfetto per aggiungere un tocco cremoso al tuo piatto. In Italia la ricotta viene spesso utilizzata anche per sostituire la crème fraîche in molte ricette. Da incorporare in una macchina per quiche o semplicemente da spalmare su una crosta di torta, questo formaggio delicato si abbinerà meravigliosamente con le zucchine.

4. Crostata di zucchine reblochon

Chi ha detto che il reblochon è solo per i piatti invernali? Sicuramente non noi di Marmiton. Inoltre, questo formaggio si sposa molto bene con le zucchine. Quanto basta per preparare una cena ultra confortante, soprattutto quando il tempo è capriccioso in estate come quest’anno.

5. Torta di zucchine alla Tian

Per stupire i tuoi ospiti, o portare il sole nel tuo piatto, scopri questa torta di zucchine alla tian di verdure. Maggior parte ? Puoi aggiungere le verdure che preferisci per un gusto ancora maggiore (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.).

