Giro d’Italia Espoirs 2021: Svelato il percorso – Notizie

Il Giro d’Italia Espoirs (2.2) si svolgerà dal 3 al 12 giugno. Dieci tappe, compresa una cronometro individuale, sono in programma di gara, eccezionalmente riservata ai corridori under 24 (leggi qui).

La gara partirà da Cesenatico, in Emilia-Romagna, comune di Marco Pantani. Le prime cinque tappe si svolgeranno in questa regione, compreso l’arrivo della seconda giornata a Imola. Come nell’ultima Coppa del Mondo, i corridori dovranno scalare la costa di Gallisterna. Da notare un arrivo di tappa al Lago di Campo Moro, ad un’altitudine di oltre 2000 metri. La gara si concluderà a Castelfranco Veneto, un comune situato in provincia di Treviso (Veneto).

Come promemoria, 32 squadre sono state selezionate dall’organizzazione (Vedere qui). Il vincitore succederà all’inglese Tom Pidcock.

Le città di tappa del Giro d’Italia 2021:

06/03 – Et. 1: Cesenatico – Riccione (144,5 km)

04/06 – Et. 2: Riccione – Imola (138,3 km)

06/05 – Et. 3: Cesenatico – Cesenatico (132,5 km)

06/06 – Et. 4: Cronometro Sorbolo Mezzani – Guastalla (25,4 km)

06/07 – Et.5: Fanano – Sestola (142 km)

06/08 – Et. 6: Bonferraro di Sorga – San Pellegrino Terme (176 km)

06/09 – Et. 7: Sondrio – Lago di Campo Moro (119,4 km)

06/10 – Et. 8: Aprica – Andalo (115,5 km)

06/11 – Et. 9: Cavalese – Nevegal (167,1 km)

12/06 – Et.10: San Vito al Tagliamento – Castelfranco Veneto (162,7 km)

I profili del palco:

