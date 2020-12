Coronavirus: oltre 1.200 nuovi contagi in Italia

Da sabato a domenica sono stati segnalati 1.210 contagi entro 24 ore, dopo i 1.071 del giorno prima. Sette persone sono morte da sabato a domenica dopo essere state infettate da SARS-CoV-2, rispetto alle tre del giorno prima. 35.437 persone sono morte con o a causa del coronavirus in Italia dallo scoppio della pandemia il 20 febbraio.

Il numero di casi ancora attivi è stato 18.438, il numero di pazienti con Covid-19 trattati in ospedale è passato da 924 a 971. I pazienti sono stati 69 nelle unità di terapia intensiva il venerdì, rispetto ai 64 del giorno prima. Il numero di persone infettate dalla corona ufficialmente recuperata è salito a 205.470.

Nella regione Lombardia, al centro dell’epidemia di Corona in Italia, domenica ci sono stati quattro morti. Il numero di morti è salito a 16.856. Le autorità hanno contato 239 persone recentemente infettate. Il numero di persone con Covid-19 negli ospedali lombardi è stato di 148. I pazienti in terapia intensiva in Lombardia erano 14.

