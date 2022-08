Cordenons (CH) – Muller e Blancaneaux soli azzurri in Italia #cordenons #muller #blancaneaux #atpchallenger

pubblicato su 08/01/2022 alle 17:22 di Giulio Erode

Prima di diventare duro nelle qualificazioni agli US Open, Alexander Müller e Geoffrey Blancaneaux Sfiorano sempre gli Italian Challengers, sempre molto ben organizzati. Testa di serie n. 7, la provenzale, 157a al mondo, ha un buon tiro a Cordenons. Inizierà questo lunedì contro l’italiano Riccardo Bonadio . Unica piccola ombra sul tabellone, potrebbe trovare il serbo nei quarti di finale… Laslo Djere, che ha ottenuto un jolly. Dalla sua parte, Geoffrey Blancaneaux rilascerà il suo nuovo best ranking a quota 151 contro un altro transalpino: Andrea Vavasori.

Tutto tuo Predizioni e il tuo Parigi sulle partite di Tennis questo è QUA