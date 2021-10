Commercio: “De Blonville à Parme”, dal formaggio ai salumi italiani

Il Pays d’Auge Vedi le mie notizie

Centro Blonville-sur-Mer (Calvados) continua a prendere vita e ad accogliere nuove imprese. Da quando 1 ottobre 2021, i residenti hanno potuto scoprire un nuovo indirizzo: Da Blonville a Parma.

Originario di Touques e residente a Torquesne, Nathalie Culerier ha aperto un’azienda italiana di latteria, formaggi e salumi al 39 avenue Michel-d’Ornano. Assistente d’asilo per 15 anni, la manager ha poi lavorato come commessa in un caseificio del Pays d’Auge. Quindi conosce bene il lavoro! “Mia madre ha lavorato per 20 anni in una latteria a Trouville-sur-Mer, mi ha spiegato un sacco di cose”, dice. La madre gli ha trasmesso l’amore per i latticini, ma soprattutto per il commercio. “Mi piace molto chattare con i clienti come faceva una volta”. La sua esperienza in latteria avrà confermato la sua nuova vocazione. “Mi sono reso conto che mi piaceva molto, era da tanto tempo che desideravo aprire un mio negozio”. E il suo desiderio si è avverato. “Ho ricevuto un’ottima accoglienza dai Blonvillais”, sorride il manager.

Prodotti locali

Nel cuore del suo negozio troviamo molti prodotti locali. Miele di Orne, terrine e paté di Ferme d’Argentel a Coquainvilliers, marmellate di La Fontaine à jam o anche prodotti di Il lotto di delizie a Varaville. Ci sono anche prodotti regionali freschi come gli yogurt locali Le Petit Blonvillais, formaggi della Normandia e non solo o anche salumi italiani.

Nathalie Culerier propone anche piatti da aperitivo o da raclette, da ordinare in anticipo. “Spero di aver fatto la scelta giusta sui prodotti scelti”, dice. E poi a poco a poco, magari aggiungerò o toglierò qualcosa, luciderò ascoltando i clienti. “

Pratica

Da Blonville a Parma, 39, avenue Michel d’Ornano. Orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 19:00. Contatto: 07 81 85 56 47.

