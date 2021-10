Deninare. Dimitri ci racconta il suo viaggio italiano a sostegno dei Blues

Quattro aerei, tre treni, quattro trasferimenti pullman-aeroporto…” Bisogna guadagnarsi una Nations League “, sorride il denaisien Dimitri Ber. Questo tifoso incondizionato dei Blues, membro dei Corsairs of Dunkerque, ha infatti digerito il fallimento dei Blues a Euro 2020, la scorsa estate. Due settimane fa, sulle nostre colonne, già prediceva: ” Tra pochi giorni in Italia ci sarà la UEFA Nations League. La Francia batterà in semifinale la sua vicina e rivale belga poi vincerà il trofeo contro l’Italia o la Spagna. Solleverà il morale dei tifosi dei Blues. ”

Imperdibile quindi per lui. Da diversi mesi aveva già tutti i biglietti e i biglietti per questo incredibile viaggio italiano di quattro giorni. ” Quando amiamo, non contiamo. “In questo caso qui, chilometri ingoiati, spera, una vittoria finale per i Blues di Didier Deschamps nella prima edizione della UEFA Nations League.

Un’avventura ” governato come la carta a lettere. Ce lo spiega Dimitri, 43 anni, programmatore culturale a Denain:” Sono andato a dormire con amici martedì sera a Mettet in Belgio, a 20 minuti da Charleroi, cittadina gemellata con Denain. Alle 4 di mercoledì sono volato a Bergamo. Seguì un trasferimento in autobus a Milano, poi un TGV di 40 minuti per arrivare a Torino intorno alle 11 del mattino. Rotta inversa venerdì mattina per prendere l’aereo a Bergamo alle 20.00. I miei amici belgi, i miei due figli, Solhan e Tybald, e la mia adorata Magali sono venuti a prendermi a Charleroi. E alle 14 di sabato, l’ora del viaggio numero 2 era suonata. Questa volta abbiamo lasciato Bruxelles Zaventem con mia moglie per volare a Milano. ”

Una spedizione del genere va ancora meglio quando il successo dei Blues è all’appuntamento ed è animato dall’eccitazione di una vittoria finale. Dimitri non ne ha mai dubitato così tanto da riporre grande fiducia nella banda dei DD. ” All’intervallo per Francia-Belgio, ho scambiato messaggi di testo con mio figlio Solhan. Era triste sullo 0-2. Gli ho spiegato che mancavano 45 minuti e che se avessimo segnato velocemente in seconda, non sarebbe finita lì.. “Punteggio finale: 3-2. E Dimitri ad esultare nella notte torinese con i circa 2.100 tifosi dei Blues che hanno fatto la trasferta. ” Avevo amici che avevano ammassato maglie belghe con il SEUM sulle spalle. Abbiamo riso un sacco. “Albergatori ma fair play:” Dopo la partita, abbiamo mangiato in una pizzeria vicino allo stadio con i tifosi belgi “, dice Dimitri. Non pronto a dimenticare questa prima serata italiana:” Théo Hernandez ci ha capovolto in totale felicità. I 5 gol segnati a 150 metri da me rendono questa partita una delle più belle di sempre della mia vita.. “E Dio sa che l’ha visto, questo appassionato di calcio, i Blues, RC Lens, VAFC, fin dalla giovane età.

Dimitri pratica il groundhopping da molti anni. Un termine di lingua inglese usato per riferirsi al turismo calcistico. ” Tante belle città che ho potuto scoprire e visitare in tutto il mondo grazie alle mie avventure calcistiche “, ha scritto il Denaisien sulla sua pagina Facebook, giovedì mattina, dopo aver attraversato le strade di Torino mentre svolgeva una corsetta di due ore, a corredo le foto dei luoghi più belli.

Ora è a Milano con la moglie per vivere nuove emozioni. ”Fai attenzione, Spagna, sarà una patata bollente, lui avverte, il loro centrocampo è mostruoso. ”Fischio d’inizio questa sera alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Rientro a Denain lunedì mattina.