Clima: a Varazze, Italia, siccità senza precedenti e sacrifici ben accettati

A tutela della stagione turistica, gli abitanti di Varazze, nel nord-ovest dell’Italia, sono pronti ad affrontare le nuove misure restrittive adottate dalle autorità.

Di Silvia Benedetti

Pubblicato il 07/12/2022 alle 22:12 Tempo di lettura: 5 min



Po Matteo Restelli, la vecchiaia in questa torrida estate è un privilegio. “Finalmente sono libero di avere il mio tempo, e di proteggermi dall’ondata di caldo, favorendo le passeggiate in riva al mare, dove una leggera brezza può ancora sollevarci. Questo ex dirigente d’azienda sa benissimo, come tutti i liguri, che tra pochi giorni, secondo le previsioni, le temperature in tutta la regione raggiungeranno i 40ºC. all’ombra, ma preferisce non lamentarsene. “Devi abituarti! Cos’altro possiamo fare? “, si lancia con un leggero sorriso.

In questa giornata di luglio, il piccolo paese di Varazze è dominato da un implacabile sole cocente. Tuttavia, il suo centro città e la spiaggia sono pieni di colori, risate e vita.



