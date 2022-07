Quali sono le varianti della roulette online nei casinò?

Con la crescente disponibilità di giochi di roulette online, anche la gamma di giochi sui siti di casinò online come l’ 22Bet app è in continua espansione. Questa guida spiegherà le differenze tra ogni variante della roulette e le regole di base per aiutarti a scegliere a quale gioco vuoi giocare e dove è disponibile.

Queste varianti della Roulette sono tipiche per la maggior parte dei casinò online, offrendo il gameplay della Roulette con opzioni di croupier dal vivo o versioni video.

Non tutte le versioni potrebbero essere disponibili nel tuo stato e potrebbero esserci diverse versioni non elencate in questo articolo, ma ho trattato alcune delle versioni di roulette online più popolari giocate in varie parti del mondo.

Roulette con croupier dal vivo

Ci sono diversi tipi di roulette con croupier dal vivo per giocare online. Tutti sono attivi, ma possono differire per come viene visualizzata la ruota e livelli di puntata. Alcuni hanno un vero dealer con cui puoi interagire, alcuni mostrano una ruota in un casinò e altri hanno un processo automatico. Ecco una rapida ripartizione dei tipi che puoi trovare.

Commerciante dal vivo

Il miglior tipo di roulette dal vivo in quanto avrai un croupier nella vita reale che gira la ruota e interagisce con i giocatori. Con una chiamata di “fine puntate” e mantenendo la velocità della ruota e del tavolo, il tuo dealer lascerà cadere la palla e farà due chiacchiere.

Il processo è lo stesso che ti aspetteresti al piano del casinò di una proprietà a terra. In alcuni casi, vedrai il carrello posizionato. Il dealer viene cambiato regolarmente e puoi vedere spesso il programma di ogni dealer in modo da poter scegliere il tuo preferito e giocare quando fa trading.

Vivere statico

La versione fissa potrebbe non avere il rivenditore nella visuale della telecamera e avrai un angolazione della telecamera. Puoi vedere i mazzieri in vista mentre la palla viene raccolta e lanciata e la ruota viene fatta girare.

Puoi anche ottenere qualche interazione vocale.

Il nome statico riguarda l’angolo della telecamera che non cambia. La mia preferenza in questo regno è per la visione multipla.

Visualizzazione multipla dal vivo

La Live Multi-View Roulette ancora una volta non avrà il dealer in vista. Qui, il tavolo offrirà vari aspetti della ruota, sia in una configurazione multi-schermo sia concentrandosi su diverse angolazioni e scorrendo ciascuna di esse durante il gioco.

Non aggiunge valore reale al gioco, ma può offrire un’esperienza visiva meno monotona

Auto dal vivo

Con la roulette Live Auto, noti che la ruota è automatizzata, ma non è un gioco generato da un numero casuale. È dotato di una vera ruota e una vera palla. Il processo di scommessa è lo stesso. Sarai invitato a piazzare le tue scommesse. Vedi un conto alla rovescia. Quando il tempo di puntata è scaduto, la pallina viene espulsa sulla ruota e viene chiamata “non più puntate”.

Roulette royale

Che ne dici di un jackpot progressivo mentre giochi alla roulette?

Hanno una media di circa 650.000 crediti all’atterraggio.

Quando si gioca alla roulette royale, ogni volta che si scommette e si gira, viene detratto un credito di scommessa aggiuntivo e collocato nel jackpot progressivo

Come si vince il jackpot progressivo nella Royal Roulette?

Semplice! Gira lo stesso numero 5 volte di seguito!

SEMPLICE!!!!!

Quindi sì, è piuttosto improbabile, ma quando succede paga molto. E succede.

Fortunatamente, ci sono anche jackpot più piccoli per 2, 3 e 4, sequenze di numeri consecutivi e la parte migliore? Non è necessario aver piazzato una scommessa sul numero consecutivo per vincere.

Roulette a 3 ruote

IGT produce questa variante della roulette e nonostante il nome ha solo una ruota! Scommetto che sei felice che te l’abbia detto prima che te ne andassi chiedendomi cosa stesse succedendo.

Il motivo per cui questo è chiamato tre ruote è che all’interno di una ruota ci sono tre sezioni rotanti. Ciascuno gira a una velocità diversa e su ogni parte, quando si fermano, probabilmente otterrai tre numeri diversi.

Quindi, quando fai una scommessa, la fai tre volte. Quindi, quando piazzi una scommessa di $ 1, noti che la tua scommessa totale è di $ 3. Quello che sta succedendo è che stai scommettendo su ciascuno dei possibili risultati delle parti.

Sono disponibili tutte le scommesse tradizionali, comprese le scommesse interne ed esterne.

La ruota girerà, la pallina verrà rilasciata e la pallina atterrerà nella tasca interna, le altre due parti si fermeranno lentamente e vedrai i tre risultati.

Roulette Avanzata

Questa versione aggiunge alcune diverse opzioni di scommesse automatiche al mix. Noterai un pannello speciale per le scommesse, una bacheca e un circuito.

