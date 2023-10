Cinque isole dei Caraibi che i cittadini sudafricani possono visitare senza visto

Aggiornato Indice dei passaporti Henley & Co. 2023 Elenca 16 paesi dei Caraibi che i titolari di passaporto sudafricano possono visitare senza bisogno di visto. Se hai intenzione di visitare presto i bellissimi Caraibi, ecco cinque isole che devi assolutamente visitare…

Cinque paesi in cui viaggiare senza visto

Giamaica

Spiaggia della Grotta del Dottore a Montego Bay. Immagine: Tela

La Giamaica è una vivace nazione insulare dei Caraibi nota per le sue splendide spiagge, le montagne verdi, la cultura e l’ottima musica reggae. La Giamaica ha alcune delle spiagge più belle del mondo ed è nota per le sue acque limpide e la sabbia bianca. Alcuni di questi luoghi includono Seven Mile Beach a Negril, Doctor’s Cave Beach a Montego Bay e Frenchman’s Cove a Port Antonio.

Bahamas

Bellissime Bahamas. Immagine: Tela

Costituite da circa 700 isole e più di 2.000 isolotti, le Bahamas sono note per le sue splendide spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e turchesi e una vivace vita marina.

La regione ha anche un ricco patrimonio culturale influenzato dalle tradizioni africane, europee e caraibiche. I visitatori possono esplorare siti storici, musei e festival locali, come Junkanoo, che mette in mostra musica vibrante, danza e costumi colorati.

Barbados

Sole, sabbia e mare alle Barbados. Immagine: Tela

Barbados è una pittoresca nazione insulare dei Caraibi nota per le sue splendide spiagge, la ricca cultura e la calda ospitalità. L’isola è diventata una popolare destinazione turistica per viaggiatori provenienti da tutto il mondo, che si riversano lì per godersi le splendide spiagge, la deliziosa cucina e le lussuose sistemazioni.

Isole Cayman

Seven Mile Beach sull’isola di Grand Cayman. Immagine: Tela

Le Isole Cayman, un territorio britannico d’oltremare situato nel Mar dei Caraibi occidentali, è composto da tre isole: Grand Cayman, Cayman Brac e Little Cayman. La zona è uno splendido paradiso tropicale e una destinazione popolare per i turisti che cercano una combinazione di relax, avventura e bellezza naturale.

Via Lucia

Lo straordinario paesaggio di Santa Lucia. Immagine: Tela

Santa Lucia è una bellissima isola situata nel Mar dei Caraibi orientale ed è nota per la sua straordinaria bellezza naturale, con rigogliose foreste pluviali, montagne vulcaniche e spiagge incontaminate.

L’isola ha un ricco patrimonio culturale influenzato anche dalle tradizioni africane, caraibiche ed europee, e i visitatori possono sperimentare questa diversità culturale attraverso la musica locale, la danza, la cucina deliziosa e i festival.

