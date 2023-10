Il Ministero degli Affari Esteri sostiene cinque istituti di istruzione superiore finlandesi nella loro cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Nel periodo 2024-2026, la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri finlandese nell’istruzione superiore darà priorità alla formazione degli insegnanti, al cambiamento climatico, all’economia circolare e alla sicurezza alimentare. La Farnesina stanzia poco più di 6 milioni di euro per i sette progetti approvati nel programma di partenariato.

Il programma di partenariato per l’istruzione superiore (HEP) sostiene progetti di cooperazione tra istituti di istruzione superiore (HEI) in Finlandia e paesi in via di sviluppo. La formazione degli insegnanti, il cambiamento climatico, l’economia circolare e la sicurezza alimentare sono stati selezionati come priorità per il programma di istruzione superiore durante il periodo di finanziamento 2024-2026. Tra gli altri obiettivi, i progetti selezionati per ricevere finanziamenti mireranno a sviluppare la formazione sulla sicurezza alimentare in Nepal, promuovere l’uso del biogas come fonte energetica in Zambia, continuare la cooperazione per sviluppare la formazione degli insegnanti in Mozambico e promuovere l’inclusione educativa delle persone con disabilità. In Tanzania. L’HEP si basa sul suo predecessore, il programma HEI ICI, mantenendo l’attenzione sullo sviluppo di metodi di insegnamento innovativi e sul miglioramento delle pratiche di insegnamento a distanza.

“Molti paesi in via di sviluppo vedono la Finlandia come un paese con un alto livello di competenze e sono particolarmente interessati a tutto ciò che riguarda l’istruzione e la formazione. Gli istituti di istruzione superiore sono i motori delle competenze finlandesi. Questa cooperazione tra istituti di istruzione superiore integra gli sforzi della Finlandia nei settori dove abbiamo una forte esperienza.

L’HEP si concentra maggiormente sui partenariati paritari rispetto ai programmi precedenti. Ad esempio, il modello di finanziamento dei programmi di istruzione superiore distribuirà i budget tra i partner. Il principio della preparazione e del processo decisionale congiunto è fortemente presente nei progetti. Inoltre, l’HEP offre a studenti e insegnanti migliori opportunità di mobilità per sostenere il loro lavoro di sviluppo.

“La sfida per tali progetti è creare un approccio che tratti allo stesso modo un gruppo molto diversificato di istituti di istruzione superiore. È utile che gli istituti di istruzione superiore abbiano tradizioni e pratiche forti per promuovere il rispetto reciproco e la reciprocità”, afferma il consulente senior Pekka Seppala di il Dipartimento di Stato.

Gli sforzi di cooperazione e sviluppo finanziati attraverso l’HEP contribuiscono all’attuazione della strategia finlandese in Africa. La scelta dei paesi riflette le priorità della politica di sviluppo della Finlandia in Africa. I paesi partner sono sette. Un nuovo partner, il Ruanda, è coinvolto in due progetti. Altri partner in Africa sono la Tanzania, il Mozambico, il Kenya, lo Zambia e la Namibia, che già erano partner in precedenza. Il progetto nepalese è l’unico partner in Asia.

Cinque istituti di istruzione superiore finlandesi fungono da coordinatori del progetto. L’Università di Helsinki e l’Università di Scienze Applicate JAMK stanno coordinando due progetti ciascuna. L’Università di Tampere, l’Università di Scienze Applicate di Novia e l’Università della Finlandia orientale coordinano un progetto ciascuna. L’Agenzia nazionale finlandese per l’istruzione è responsabile della gestione del programma. I suoi servizi di supporto ricevono anche finanziamenti dal Ministero degli Affari Esteri.

