ChromeOS offre la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera

Crediti immagine: Google

Google sta lanciando l'aggiornamento di aprile per gli utenti di ChromeOS con funzionalità come la possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera e le azioni dei pulsanti del mouse. L'aggiornamento fornisce inoltre un supporto migliorato per la sintesi vocale offline. L'aggiornamento ChromeOS M123 verrà distribuito agli utenti nei prossimi giorni.

Esaminiamo queste nuove funzionalità. La novità principale è un modo per assegnare scorciatoie da tastiera personalizzate alle azioni. È una funzionalità disponibile in altri sistemi desktop.

Tuttavia, gli utenti dovranno attivare questa funzione manualmente abilitando un flag di impostazione chiamato “#enable-shortcut-customization”. La scorciatoia per la personalizzazione della tastiera sarà abilitata per impostazione predefinita con il prossimo aggiornamento di ChromeOS M124, ha affermato la società.

Con questo aggiornamento, Google consente inoltre agli utenti di personalizzare le azioni dei pulsanti del mouse. Se disponi di un mouse con più di due pulsanti, puoi assegnarli ad attività come acquisire uno screenshot, disattivare, riattivare l'audio e inserire emoji. Inoltre, puoi assegnare una combinazione di tasti personalizzata a un'azione eseguita da una scorciatoia da tastiera.

L'aggiornamento ChromeOS M123 presenta anche alcuni upgrade minori come la possibilità di modificare le lingue preferite per ciascuna app Android tramite Impostazioni > App > Gestisci le tue app > Lingua app; Sintesi vocale migliorata con una voce dal suono più naturale. Supporta 31 lingue e funziona quando sei offline.