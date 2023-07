C’è un ‘buco gravitazionale’ nell’Oceano Indiano: come è successo?

La gravità è più debole che altrove in una vasta area dell’Oceano Indiano. I geologi hanno provato a risolvere questo mistero tornando indietro nel tempo tramite simulazioni, ma il risultato non mette tutti d’accordo.

Sulla Terra, ci sono diversi luoghi in cui la gravità è un po’ più debole che altrove. Si chiamano “wormhole gravitazionali”. Ma nel cuore dell’Oceano Indiano c’è un’anomalia: il “buco gravitazionale” è più grande degli altri. In termini più scientifici, questa stranezza ben nota ai geologi è chiamata Geode della Depressione dell’Oceano Indiano. A 3 milioni di chilometri quadrati, il fondo dell’oceano è sospeso lì, perché la massa della Terra è così bassa. La forza gravitazionale “celeste”: quando è debole, la massa è ancora più debole.

La spiegazione dietro questo “buco gravitazionale” non è chiara. Ma i ricercatori dell’Indian Institute of Science hanno ribaltato la questione, chiedendosi come potrebbe apparire. i loro affari sono stati pubblicati Nella primavera del 2023.

Il “buco gravitazionale” si trova nell’Oceano Indiano. // Fonte: lettere di ricerca geofisica

L’esistenza di wormhole gravitazionali non è di per sé un mistero. ” Il terreno è fondamentalmente patate grumose Il geofisico Atrey Ghosh, coautore dello studio spiega, con Cnn. ” Tecnicamente, non è una sfera, ma quello che chiamiamo un ellissoide, perché mentre il pianeta gira, la sua parte centrale si gonfia verso l’esterno. Ma il “buco” nell’Oceano Indiano è particolarmente ampio e in crescita.

Per risolvere il mistero, il team di ricerca è tornato indietro nel tempo – tramite computer – di 140 milioni di anni. ” Abbiamo informazioni e una certa fiducia su come appariva la Terra in quel momento spiega Atreye Ghosh.Da questo punto di partenza in passato, hanno eseguito 19 simulazioni, tracciando così 19 possibili evoluzioni della tettonica a placche, del magma o del comportamento del mantello.

I movimenti del magma spiegano la perforazione gravitazionale

Sei simulazioni hanno prodotto un buco gravitazionale nell’Oceano Indiano. Il punto in comune: la presenza di colonne. In geologia, questo termine si riferisce ai movimenti magmatici, cioè al sollevamento o allo spostamento di rocce surriscaldate, provenienti dal mantello. Maggiore è la densità del magma nell’area, maggiore è la depressione. E niente panico, niente tristezza.

All’inizio, 140 milioni di anni fa, l’India non era dove è adesso e c’era un oceano tra la placca indiana e l’Asia. Poi ” L’India iniziò a spostarsi verso nord e così l’oceano scomparve e il divario con l’Asia si ridusse Atrey Ghosh spiega: Il movimento del magma durante questo processo, circa 20 milioni di anni fa, avrebbe condensato materiale a bassa densità verso la superficie, creando un buco gravitazionale.Poi gradualmente i pennacchi di magma si sono avvicinati alla penisola indiana, estendendosi nella regione e intensificando il geoide della depressione.

Va notato che questi risultati non sono unanimi nella comunità scientifica, il che ha suscitato polemiche tra i geologi. dicevano alcuni di loro nuovo mondo Non ci sono ancora prove che questi pennacchi di magma siano realmente esistiti nell’area. Un altro geologo ha detto alla CNN che le simulazioni non riescono a riprodurre una grande eruzione vulcanica di 65 milioni di anni fa che creò le Trappole del Deccan in India. Ciò mette in discussione l’attendibilità del risultato. Pertanto, l’origine di questo “buco gravitazionale” continuerà a causare polemiche tra gli scienziati.

