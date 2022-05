Capcom lancia il suo sito web per il decimo anniversario di Dragon Dogma

Serie di giochi di ruolo d’azione di Capcom Dottrina del drago Oggi festeggia il suo decimo anniversario. Sì, sono passati dieci anni da quando il titolo originale è stato rilasciato su Xbox 360 e PlayStation 3. Da allora, Dragon’s Creed: Aspetto dell’oscurità È stato rilasciato su più piattaforme, incluso Nintendo Switch nel 2019.

Come parte di questo risultato, Capcom ha lanciato un programma Sito web dell’anniversario – Con la storia completa della serie, dai fumetti a Mostra cartoni animati su Netflixche ha debuttato sul servizio di streaming a settembre 2020. Nell’ambito di queste celebrazioni, anche il game director Hideaki Itsuno ha condiviso un messaggio speciale.

Dragon’s Dogma, pubblicato per la prima volta nel 2012, festeggia il suo decimo anniversario. Grazie, Arisen, per aver preso le armi e per aver affrontato le sfide impossibili che ti aspettano. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto nel corso degli anni e speriamo che ti unirai a noi questa celebrazione storica. Dottrina del drago! “

Ecco il film dell’anniversario per andare con lui (tramite Gematsu). Dragon’s Dogma: Dark Arisen è attualmente disponibile con uno sconto del 75% su Switch eShop in Giappone. Se sentiamo qualcosa di simile annunciato per l’Occidente, te lo faremo sapere.

Capcom non ha ancora condiviso nient’altro in questo anniversario, ma c’era un file Fuga di Capcom nel 2020 Il che suggerisce che qualcosa relativo a Dragon’s Dogma potrebbe arrivare nel 2022.

Hai già provato Dragon’s Dogma su Switch? Cosa vorresti vedere degli anniversari? Lascia un commento qui sotto.