Build a Rocket Boy, uno studio di gioco affiliato all'ex sviluppatore di Grand Theft Auto, raccoglie 110 milioni di dollari

Crediti immagine: Costruisci un ragazzo razzo

Costruisci un ragazzo razzouna società di sviluppo di giochi con sede in Scozia fondata da uno degli ex sviluppatori principali dietro il gioco Grand Theft Auto La società in franchising ha annunciato oggi di aver raccolto 110 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D.

Il finanziamento anticipa il tanto atteso lancio dei titoli di debutto dell'azienda e della coinvolgente piattaforma open-world.

Leslie Benzies È forse meglio conosciuto come l'ex presidente di Rock Star Nordche ha portato allo sviluppo del suo travolgente successo Grand Theft Auto La serie inizia con il terzo capitolo nel 2001, proseguendo con ogni titolo successivo fino a… Lascia l'azienda nel 2016 dopo un anno sabbatico di 17 mesi. Nello stesso anno Benzez Sono iniziati i procedimenti legali contro il suo ex datore di lavoro, sostenendo che era stato effettivamente licenziato e privato di una quota dei profitti del gioco. Gran parte delle denunce Sono stati espulsi dal tribunale dopo due annicon le feste Finalmente si raggiunge un accordo segreto Nel 2019.

Durante gran parte di questo periodo, Benzies stava gettando le basi per il suo prossimo grande progetto.

Inizialmente chiamata Royal Circus Games (dal nome di un prestigioso indirizzo nella città natale dell'azienda, Edimburgo), gli avvocati rappresentavano la società madre di Rockstar, Take-Two Interactive Ha sostenuto che L'abbreviazione “RCG” era sorprendentemente simile a Rockstar Games (RSG) ed è stata deliberatamente progettata per confondere. Non è chiaro se il cambio di nome sia stato il risultato diretto di questa accusa, ma dei Royal Circus Games Si è trasformato in Build a Rocket Boy Nel 2018 e continuano a farlo Raccogli almeno 40 milioni di dollari Nel finanziamento per sviluppare e commercializzare una gamma di nuovi titoli.

Anche se questi non hanno ancora visto ufficialmente la luce, la società ha preso in giro una nuova piattaforma immersiva a mondo aperto chiamata Ovunque, sono stati presentati come “giochi guidati dalla comunità” in cui i giocatori potevano costruire il proprio mondo, il che potrebbe essere interpretato come qualcosa di simile a Roblox. E Poi c'è MindsEyeè descritto come un “avventura d'azione basata su una trama”.

Il lancio di entrambi i titoli è previsto “nel prossimo futuro”, mentre la società offre anche una suite di strumenti di progettazione di contenuti generati dagli utenti (UGC) che chiama Arcadia.

“Ho iniziato Build A Rocket Boy in modo da poter continuare a condividere le storie che amo con i giocatori e dare loro un posto dove creare e condividere”, ha detto Benzies in una nota. comunicato stampa. “Crediamo in un futuro in cui la creazione di giochi è messa nelle mani dei giocatori e daremo loro gli strumenti per contribuire a dare forma a quella visione insieme a noi.”

Il round di serie D di costruzione di un Rocket Boy è stato condotto da una società di investimento con sede a New York Partner di Red Bird Capitalcon la partecipazione di NetEase Games, Galaxy Interactive, Endeavour, Alignment Growth, Woodline Partners, GTAM Partners e altri.

Oltre alla sede centrale di Edimburgo, Build a Rocket Boy ha aperto ulteriori centri di sviluppo a Budapest (Ungheria) e Montpellier (Francia).