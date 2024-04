Boom degli affitti vacanze online in Lettonia nel 2023 / Articolo

Nel corso del 2023 gli ospiti hanno speso 678,6 milioni Notti In Alloggio in affitto a breve termine (esclusi hotel e campeggi) in tutta l'Unione Europea prenotati tramite queste piattaforme online. Ciò rappresenta un aumento del 13,8% rispetto al 2022 (596,5 milioni di notti).

La Lettonia ha registrato 1.434.010 prenotazioni di questo tipo durante l'intero anno, di cui circa la metà (700.849) si è verificata durante l'alta stagione nel terzo trimestre, da luglio a settembre (incluso).

In effetti, la Lettonia ha battuto di poco l’Estonia (1,39 milioni), ma è stata dietro alla Lituania (1,87 milioni) nel numero di prenotazioni effettuate tramite queste piattaforme online.

Congedo di breve durata 2023 Foto: Eurostat

Nel 2023 in Lettonia è stata registrata una crescita a due cifre del numero di prenotazioni in tutti e quattro i trimestri (rispetto al corrispondente trimestre del 2022), con il terzo trimestre che ha registrato una performance particolarmente forte (+29,5%).

Le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel terzo trimestre del 2023 sono Jadranska Hrvatska in Croazia (23,7 milioni di notti), Andalusia in Spagna (14,0 milioni di notti) e la regione francese della Provenza-Alpi-Costa. Azzurro (12,2 milioni di notti).

Nello stesso trimestre, tra le prime 20 regioni, 6 erano in Francia, 5 in Spagna e Italia, 2 in Grecia e 1 in Croazia e Portogallo.

Per visualizzare questa risorsa, abbiamo bisogno del tuo consenso all'utilizzo dei cookie. Accetta i cookie “terze parti”. Gestisci i cookie

Set di dati di origine: Tour_ce_omn12