Bobrisky si congratula con il video: “Mi stupisce che le mie partecipazioni valgano più di 127 milioni di scellini kenioti”

Bobriski nel suo solito modo non ha potuto fare a meno di rallegrarsi per i suoi recenti successi, una proprietà presumibilmente del valore di oltre 127 milioni di Ksh.

In un video visto online, la celebrità sospettata ha ringraziato Dio per i suoi progressi mentre si congratulava con se stesso

Bob ha notato che il suo ultimo risultato è un grosso problema poiché non tutti nella sua fascia di età possono ottenere le cose che ha fatto nella sua vita.

nonostante Qualcuno lo ha chiamato Bobriski non si è trattenuto per la sua festa in casa pre-party ed è vestito con un famoso abito nigeriano.

Bobrisky si vanta di una proprietà del valore di 127 milioni di scellini kenioti. Foto: @bobrisky222.

Fonte: UGC

crossdresser) nel nuovo video Ha scatenato una reazione negativa online dopo aver affermato che il suo ultimo risultato è un grosso problema per lui.

Bob ha dato tutta la gloria a Dio quando ha rivelato il suo stupore ogni volta che si ricordava di possedere una proprietà del valore di oltre 127 milioni di Ksh.

Si è anche congratulato con se stesso per aver fatto cose che molti dei suoi compagni di classe di 31 anni potrebbero non essere in grado di ottenere nella loro vita.

Guarda il video qui sotto:

I netizen reagiscono al video di Bobrisky

Tecaninosola:

“È un grosso problema.. Il 96% della popolazione non ha 500.000 scellini kenioti nel proprio conto!!”

mkenny6539:

“Le persone che truffano i grandi uomini, ognuno di loro è 150 mila e inizia a pagare ora lol.”

Negozio di cibo africano:

“Non i tuoi compagni non possono farlo, ma tu non l’hai fatto perché si avvarrebbero legalmente del nome di Gesù”.

bae_maras:

“Lol è così che questo ragazzo mi mente senza essere stato provocato.”

Moneta 231:

“Omone, vuoi ingannare di nuovo la gente riscaldando una casa finta.”

kingmega999:

“Adoro come l’omone giace con il suo petto pieno”

capo_miele 67:

“Con tutto quello che sta succedendo, questo ragazzo sta ancora facendo un pre-party, come un pazzo o qualcosa del genere”.

Bobrisky ostenta i soldi del suo fidanzato sposato

Nel dicembre 2021, Bobrisk è andato sui social media per vantarsi della sua fidanzata sposata.

In una serie di post condivisi sulle sue storie su Snapchat, Bobrisky ha affermato che il suo amante lo ha mandato 5,5 milioni di scellini kenioti Per il fine settimana però la stessa cifra è stata spedita una settimana fa.

Bob ha continuato a condividere video di pacchetti di denaro infilati in un grande zainetto e una scatola.

Secondo lui, Bai lo ha chiamato per informarlo che alcune persone gli avrebbero dato dei soldi.

Poi Bobrisky ha mostrato i soldi nella cartella della scuola e ha notato che il suo amico li aveva inviati una settimana fa e non li aveva affatto spesi.

Fonte: TUKO.co.ke