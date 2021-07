Bicentenario Perú | 28 de julio | La edad de los países: ¿qué tan joven es el Perú que acaba de cumplir 200 años de independencia? | MUNDO

Conforme a los criterios de Saber más

Hay muchas maneras de establecer la edad de los países. Se puede considerar la fecha de fundación, la primera vez que se usó su nombre actual, la última modificación territorial, algún componente simbólico o el momento en que se declaró su independencia o soberanía. Si se considera este último criterio, Perú acaba de cumplir 200 años de vida, específicamente de vida republicana.

Aún cuando no hay una sola lista ni unanimidad en la consideración de los estados más antiguos, y en la mayoría de los casos la fecha de “formación” de una nación no puede determinarse objetivamente, se puede ver la edad del Perú en perspectiva mundial si se la compara con la de los estados más jóvenes y más antiguos en función a su año de independencia.

De ese modo, si consideramos los datos del prestigioso The World Factbook de la CIA tenemos que los países más viejos son Etiopía (independiente desde 980 a. C), Japón (660 a. C.), Irán (550 a. C.), China (221 a. C.), Armenia (190 a. C.), San Marino (301), Serbia (768), Francia (846), Dinamarca (800-701) y Austria (976).

En el otro extremo, los países más jóvenes alcanzaron su independencia en las últimas dos décadas. Se trata de Sudán del Sur (2011), Kosovo (2008), Montenegro y Serbia (2006), Timor Oriental (2002) y Palau (1994).

Por otro lado, conviene recordar que casi todos los países de América Latina tienen la misma edad de vida republicana. Chile y Colombia lograron su independencia de España en 1810, mientras que Venezuela lo hizo en 1811 y Argentina en 1816. El turno de Ecuador llegó en 1822. México, al igual que Perú, lo logró en 1821. Bolivia y Uruguay obtuvieron su independencia en 1825.

Perú celebra sus 200 años de independencia. (Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)

A continuación enumeramos los países con los años en los que alcanzaron su independencia, según The World Factbook de la CIA.

-Afganistán (1919) -Albania (1912) -Argelia (1962) -Andorra (1278) -Angola (1975) -Antigua y Barbuda (1981) -Argentina (1816) -Armenia (1991 de la Unión Soviética; 190 a.C. nace el Reino de Armenia) -Australia (1901) -Austria (976 se establece el Margravado de Austria) -Azerbaiyán (1991) -Bahamas (1973) -Bahréin (1971) -Bangladesh (1971) -Barbados (1966) -Bielorrusia (1991) -Bélgica (1830) -Belice (1981) -Benin (1960) -Bután (1907) -Bolivia (1825) -Bosnia y Herzegovina (1992)

-Botswana (1966)

-Brasil (1822) -Brunei (1984) -Bulgaria (1908) -Burkina Faso (1960) -Birmania (1948) -Burundi (1962) -Cabo Verde (1975) -Camboya (1953) -Camerún (1960) -Canadá (1931) -República Centroafricana (1960) -Chad (1960) -Chile (1810) -China (1949 se establece la República Popular China; 221 a.C. unificación bajo la dinastía Qin) -Colombia (1810) -Comoras (1975) -República Democrática del Congo (1960) -República del Congo (1960) -Islas Cook (se convirtió en autónomo en libre asociación con Nueva Zelanda en 1965) -Costa Rica (1821) -Costa de Marfil (1960) -Croacia (1991) -Cuba (desde España en 1898; administrado por Estados Unidos hasta 1902) -Chipre (1960) -República Checa (en 1993 Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia; en 1918 la antigua -Checoslovaquia declaró su independencia del Imperio Austro-Húngaro) -Dinamarca (965) -Djibouti (1977) -Dominica (1978) -República Dominicana (1844) -Ecuador (1822) -Egipto (1922)

-El Salvador (1821)

-Guinea Ecuatorial (1968) -Eritrea (1993) -Estonia (1918 de la Rusia soviética; 1991 declarado desde la Unión Soviética) -Eswatini (1968) -Etiopía (980 a. C) -Fiyi (1970) -Finlandia (1917) -Francia (846) -Gabón (1960) -Gambia (1965) -Georgia (1991) -Alemania (1871) -Ghana (1957) -Grecia (1830) -Granada (1974) -Guatemala (1821) -Guinea (1958) -Guinea-Bissau (1973) -Guayana (1966) -Haití (1804) -Santa Sede (1929; el origen de los Estados Pontificios se remonta al año 754 d.C.) -Honduras (1821) -Hungría (1918) -Islandia (1918) -India (1947) -Indonesia (1945) -Irán (1979 proclamación de la República Islámica del Irán); 550 a. C. se establece el Imperio aqueménida – persa) -Irak (1932) -Irlanda (1921) -Israel (1948) -Italia (1861) -Jamaica (1962) -Japón (1947) -Jordán (1946) -Kazajstán (1991) -Kenia (1963) -Kiribati (1979) -Corea del Norte (1945) -Corea del Sur (1945) -Kosovo (2008) -Kuwait (1961) -Kirguistán (1991) -Laos (1949) -Letonia (1918) -Líbano (1943) -Lesoto (1966) -Liberia (1847) -Libia (1951) -Liechtenstein (1719) -Lituania (1918 de la Rusia soviética y Alemania; 1990 declarado desde la Unión Soviética) -Luxemburgo (1839) -Madagascar (1960) -Malawi (1964) -Malasia (1957) -Maldivas (1965) -Mali (1960) -Malta (1964) -Islas Marshall (1986) -Mauritania (1960) -Mauricio (1968) -México (1821) -Estados Federados de Micronesia (1986) -Moldavia (1991) -Mónaco (1419) -Mongolia (1911) -Montenegro (2006 de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro; 1852 se establece el Principado de Montenegro) -Marruecos (1956) -Mozambique (1975) -Namibia (1990) -Nauru (1968) -Nepal (1768) -Países Bajos (1579) -Nueva Zelanda (1907) -Nicaragua (1821) -Níger (1960) -Nigeria (1960) -Niue (1974) -Macedonia del Norte (1991) -Noruega (1905) -Omán (1650) -Pakistán (1947) -Palau (1994) -Panamá (1903 de Colombia; se independizó de España en 1821) -Papúa Nueva Guinea (1975) -Paraguay (1811) -Perú (1821) -Filipinas (1946) -Polonia (1918) -Portugal (1143 Reino de Portugal reconocido; 1910 proclamación de la república) -Qatar (1971) -Rumania (1877 proclamación de la independencia del Imperio Otomano; 1947 proclamación de la república) -Rusia (1991) -Ruanda (1962) -Saint Kitts y Nevis (1983) -Santa Lucía (1979) -San Vicente y las Granadinas (1979) -Samoa (1962) -San Marino (301) -Santo Tomé y Príncipe (1975) -Arabia Saudita (1932) -Senegal (1960) -Serbia (2006) -Seychelles (1976) -Sierra Leona (1961) -Singapur (1965) -Eslovaquia (1993) -Eslovenia (1991) -Islas Salomón (1978) -Somalia (1960) -Sudáfrica (1910) -Sudán del Sur (2011) -España (1492) -Sri Lanka (1948) -Sudán (1956) -Surinam (1975) -Suecia (1523) -Suiza (1291) -Siria (1946) -Tayikistán (1991) -Tanzania (1964) -Tailandia (1238 fecha de fundación tradicional; nunca colonizado) -Timor-Leste (2002) -Tonga (1970) -Trinidad y Tobago (1962) -Túnez (1956) -Turquía (1923) -Turkmenistán (1991) -Tuvalu (1978) -Uganda (1962) -Ucrania (1991) -Emiratos Árabes Unidos (1971) -Reino Unido (sin fecha oficial de independencia: 927) -Estados Unidos (1776) -Uruguay (1825)

-Uzbekistán (1991) -Vanuatu (1980) -Venezuela (1811) -Vietnam (1945) -Yemen (1990) -Zambia (1964) -Zimbabue (1980) _______________