Vladimir Putin in una conversazione “aperta, realistica e costruttiva” con Joe Biden

Il presidente Vladimir Putin ha detto mercoledì che invierà proposte a Washington per continuare i suoi colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sull’Ucraina entro una settimana, secondo quanto riportato da Reuters. Parlando della possibile adesione dell’Ucraina alla Nato, Putin ha affermato che l’adesione di Mosca alla Nato ha preoccupato Mosca, perché – secondo la sua valutazione – sul suo territorio appariranno “unità militari, basi e armi appropriate che minacciano la Russia”.

La conversazione di Putin con Biden è avvenuta in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di impedire alla Russia di avviare un’azione militare contro l’Ucraina.

Il presidente russo ha affermato che la Russia aveva ripetutamente affermato nei decenni precedenti di essere preoccupata per l’espansione della NATO, ma che “l’infrastruttura dell’alleanza si stava inevitabilmente avvicinando al confine russo”. – Ora vediamo sistemi di difesa missilistica in Polonia e Romania. Abbiamo motivo di credere che lo stesso accadrà se l’Ucraina sarà accettata nella NATO, ma in territorio ucraino. Come non pensarci? Putin ha detto.