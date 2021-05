Belgisk bonde flyttet landegrensen til Frankrike da han ryddet jordet – VG

Strike, Guys IKKE LENGRE: Disse steinene markerer skillet mellom Belgia og Frankrike, og skal helst stå i fred. Foto: David Lavaux/Fb

Den belgiske bonden «tøyde grensa» da han skulle sørge for enklere fremferd med traktoren sin.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det var en lokal historieentusiast som først oppdaget at Belgia plutselig var blitt 2 meter og 29 centimeter større. Grensesteinen som har stått på samme sted i above 200 år var nemlig flyttet bittelitt lengre inn i Frankrike, skriver BBC.

Bakgrunnen virker å være en bonde som så seg lei på steinen, som stod i veien for traktoren hans.

Grensa mellom de to landene strekker seg 620 kilometer, og ble formelt etablert ved Kortrijk-traktaten fra 1820.

– Han gjorde Belgia større og Frankrike mindre, det er ingen god idé, sier ordfører David Lavaux i den belgiske byen Erquelinnes til den franske kanalen TF1. Han legger til at han selv var rimelig fornøyd med litt større areal, men at hans franske motpart around grensen ikke var helt enig.

les også Politiet stormet park i Brussel etter aprilsnarr

Likevel har den kuriøse opprydningen fått både franskmenn og belgiere til å trekke på smilebåndet.

– Vi burde klare å unngå en ny grensekrig, sier den franske ordføreren Aurélie Welonek i nabobyen above grensen til La Voix du Nord.

Lokale belgiske myndigheter planlegger å be bonden flytte steinen tilbake til den tidligere lokasjonen.

Dersom bonden nekter, går saken til det belgiske utenriksdepartementet og den fransk-belgiske grensekommisjonen må samles. Den aktuelle kommisjonen har ikke vært aktiv siden 1930.

I tillegg risikerer han å straffeforfølges dersom han ikke følger pålegget fra myndighetene, ifølge ordfører Lavaux.