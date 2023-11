Bando di concorso: Partecipazione a 1

Giovani ricercatori di matematica e informatica provenienti da tutto il mondo possono candidarsi per uno dei 200 posti esclusivi per partecipare all’Heidelberg Laureate Forum (HLF), una conferenza annuale di networking. L’HLF offre a tutti i giovani ricercatori accettati un’opportunità unica di interagire con i vincitori dei premi più prestigiosi nei campi della matematica e dell’informatica. Tradizionalmente, i destinatari del Premio Abel, del Premio ACM AM Turing, del Premio ACM per l’informatica, della Medaglia Fields, della Medaglia Abacus IMU e del Premio Nevanlinna si impegnano in un dialogo scientifico intergenerazionale con giovani ricercatori a Heidelberg, in Germania.

Il periodo di candidatura per l’undicesimo ciclo HLF va dal 9 novembre 2023 al 9 febbraio 2024 alle 23:59 ora di Berlino (CET/UTC+1). I giovani ricercatori in tutte le fasi della loro carriera (laurea triennale/pre-master, post-dottorato o post-dottorato) sono incoraggiati a completare e inviare le loro candidature tramite il seguente link: http://application.heidelberg-laureate-forum.org

Dal 22 al 27 settembre 2024 si terrà l’11° Forum dei Giovani Ricercatori (con registrazione per i giovani ricercatori il 21 settembre). Questo evento importante e diversificato riunisce attività scientifiche, sociali e di sensibilizzazione in un’atmosfera unica, alimentata dallo scambio inclusivo e dall’ispirazione scientifica. Conferenze e dibattiti pluripremiati, così come vari elementi interattivi del programma, sono alcuni degli elementi centrali del Forum, presentati in un ambiente che offre spazio e tempo per uno scambio illimitato.

Nel corso dell’evento, della durata di una settimana, i giovani ricercatori avranno l’opportunità di fare rete e scambiare idee con i loro colleghi: 200 delle menti più brillanti nel campo della matematica e dell’informatica. Avranno inoltre l’opportunità esclusiva di connettersi profondamente con i loro modelli scientifici e acquisire preziose informazioni interagendo con i vincitori in un ambiente informale e informale. Come ha affermato un giovane ricercatore: “Incontrare gli esseri umani dietro alcune delle invenzioni e scoperte più sorprendenti del nostro tempo è stato straordinario. Forse ciò che era inaspettato era quanto fossero cordiali e amichevoli queste persone. “Sono grato di avere questa opportunità e di condividerla con i miei colleghi che spero di chiamare presto colleghi, collaboratori e amici”.

Tutte le domande completate e presentate entro la scadenza vengono attentamente esaminate da un gruppo internazionale di esperti nominati dalle istituzioni che assegnano il premio per garantire che siano invitati i candidati più qualificati. Sono 100 i posti disponibili rispettivamente per ricercatori di matematica e di informatica. Tutti i candidati verranno informati entro la fine di aprile 2024 se sono stati selezionati.

Per domande relative ai requisiti e al processo di candidatura, consultare le domande frequenti (https://www.heidelberg-laureate-forum.org/young-researchers/faq.html) o contattare le relazioni con i giovani ricercatori all’indirizzo: yr@heidelberg-laureate -forum.org

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

www.heidelberg-laureate-forum.org

sfondo

L’Heidelberg Laureate Forum (HLFF) organizza ogni anno l’Heidelberg Laureate Forum (HLF), una conferenza di networking in cui 200 giovani ricercatori eccezionali in matematica e informatica interagiscono con i vincitori più prestigiosi nei loro campi. HLFF è stato creato e finanziato dalla Fondazione tedesca Fondazione Klaus Tschira (KTS), che promuove le scienze naturali, la matematica e l’informatica. I partner scientifici dell’HLF sono l’Istituto di studi teorici di Heidelberg (HITS) e l’Università di Heidelberg. L’HLF è fortemente sostenuto dalle istituzioni che assegnano i premi: l’Associazione per le macchine informatiche (ACM), l’Unione matematica internazionale (IMU) e l’Accademia norvegese delle scienze e delle arti (DNVA).

