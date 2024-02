Astronomia: il cielo sarà indimenticabile questa primavera

I cieli ti stupiranno questa primavera, a partire dall'eclissi solare totale l'8 aprile che sarà il momento clou dell'anno. Questo fenomeno non si ripeterà più prima del 2106.

Il sole scompare

Per 1 minuto e 28 secondi nella zona di Montreal e 3 minuti e 29 secondi a Sherbrooke, il Sole sarà completamente nascosto dalla Luna nel pomeriggio dell'8 aprile 2024. Pertanto, il Sole, la Luna e la Terra saranno in perfetto allineamento. Questo fenomeno estremamente raro non dovrebbe essere mancato.

Assicurati di viaggiare entro i confini dell'area di visualizzazione dell'eclissi per visualizzare l'intera eclissi.

Non dimenticare di proteggere gli occhi mentre guardi l'eclissi solare. Gli occhiali protettivi sono essenziali per evitare danni agli occhi.

Mercurio è sotto i riflettori a marzo

Dal 21 al 26 marzo avrai grandi opportunità di vedere Mercurio nel cielo.

“Da quarantacinque a sessanta minuti dopo il tramonto, vedi una piccola sfera di rame sopra l'orizzonte occidentale”, afferma Loic Quesnel, coordinatore delle attività scientifiche presso il Planetario Rio Tinto Alcan. »

Si avvicina a Marte e Saturno a metà aprile

Molto presto al mattino, Marte e Saturno appariranno timidamente nel cielo all'inizio di aprile.