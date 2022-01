Amsterdam è arrivata sul carrello di atterraggio! È sopravvissuto al viaggio di 11 ore

Polizia olandese di Johannesburg, Sud Africa AmsterdamUn clandestino è stato trovato sul carrello di atterraggio di un aereo cargo arrivato all’aeroporto di Schiphol in Turchia. La dichiarazione affermava che l’età e la nazionalità dell’uomo in questione non erano ancora state determinate, utilizzando le seguenti frasi: “L’uomo è stato trovato vivo nella sezione della ruota anteriore dell’aereo ed è stato portato in ospedale in condizioni stabili”.

Volare nel carrello di atterraggio per 11 ore

“È meraviglioso che l’uomo sia ancora vivo”, ha detto Joanna Helmonds, portavoce della polizia militare olandese reale.

Secondo i dati di volo del mercantile italiano Cargolux Italia, sarebbe stato trasportato domenica nella capitale del Kenya, Nairobi, sul suo volo da Johannesburg ad Amsterdam. Non era ancora chiaro se il clandestino fosse salito a bordo dell’aereo dal Sudafrica o dal Kenya.

Ha affermato che il volo da Johannesburg ad Amsterdam è durato circa 11 ore e ha affermato che era molto raro che un clandestino sopravvivesse a causa del freddo e del basso livello di ossigeno in alta quota.