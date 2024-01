AlphaTheta debutta con il controller DJ portatile OMNIS-DUO

Traffico aereo 2024: AlphaTheta, la società madre di Pioneer DJ, ha lanciato un controller DJ portatile all-in-one chiamato Omnis Duo.

È uno dei primi due prodotti rilasciati per la prima volta sotto il nome AlphaTheta, l'altro è un altoparlante Bluetooth portatile per DJ, il Wave Eight. Ciò avviene dopo che AlphaTheta ha annunciato questa settimana che tutti i nuovi prodotti DJ verranno ora forniti con il sigillo AlphaTheta, interrompendo il nome Pioneer DJ.

AlphaTheta afferma che OMNIS-DUO ti consente di “trasformare istantaneamente qualsiasi luogo in un luogo per feste”. Questo perché è facile da trasportare, poiché pesa solo 10 libbre e misura circa 20 x 12 pollici.

Con il suo caratteristico design indaco “ispirato ai jeans”, OMNIS-DUO combina le caratteristiche essenziali che ti aspetti da un controller DJ, incluso uno straordinario display, in un'unità che puoi “mettere in uno zaino di buone dimensioni e trasportare”. Ovunque”, afferma il marchio.

https://www.youtube.com/watch?v=8jb1rDUOOIoY

Questa console ha un design del mixer a due deck che, a prima vista, sembra adottare un layout standard con equalizzatori e fader. Tuttavia, AlphaTheta ha spostato le manopole di assetto dall'alto verso gli EQ, insieme alla manopola del colore, per fare più spazio al touchscreen centrale.

Il touchscreen, come previsto, ti consente di sfogliare le tracce e visualizzare la forma d'onda per ogni canzone che stai riproducendo. Ha un aspetto nuovo, più semplice e più pulito e richiede toni neutri rispetto ai monitor DJ Pioneer, con bordi arrotondati che rispecchiano i bordi arrotondati dell'unità reale e informazioni su Bluetooth, WiFi e batteria nella parte superiore. Puoi anche passare dalla modalità scura a quella chiara in base alle tue preferenze.

La batteria integrata offre fino a cinque ore di riproduzione e la modalità Eco prolunga la durata della batteria per sessioni più lunghe. Il controller offre opzioni di uscita audio flessibili tra cui Bluetooth, XLR e RCA, adatte a diversi ambienti e impostazioni. Supporta più sorgenti musicali come unità USB, schede SD e Wi-Fi, consentendo un facile accesso ai brani dal tuo PC/Mac o smartphone.

L'ingresso audio Bluetooth consente la collaborazione, mentre i pannelli di controllo personalizzabili migliorano le capacità prestazionali.

L'AlphaTheta OMNIS-DUO costa $ 1.499. Scopri di più su Alfa teta.