Alla scoperta di un piccolo gioiello italiano, l’Isola di Ventotene

Vuoi allontanarti dalle grandi città? L’arcipelago delle Isole Pontine (Isole Ponziane in italiano) sono di facile accesso, in sole due ore, e mille riflessi. Un ambiente unico da non perdere.

Queste sono sei piccole isole che compongono l’arcipelago. Gavi, Zannone, Palmalora, Santo Stefano, Ponza e Ventotene. A una decina di chilometri dalla costa, tra Lazio e Campania nel Mar Tirreno, l’isola di Ventotene conta solo 754 anime sulla sua terra (nel 2019). Questa piccola pepita, di origine vulcanica, copre 1,54 km2.

Gli stretti vicoli dai colori pastello rivelano lo splendore dell’isola. Eppure era un colore completamente diverso, molto più scuro, a plasmare il suo passato. Un penitenziario in stile Alactraz incombeva sul ciottolo. Vi risiedevano più di quattrocento persone, compresi gli oppositori del fascismo sotto il regime di Mussolini.

Luoghi da non perdere

L’isola è ricca di storia. Puoi vedere i resti della Villa Romana di Julia in cui andò in esilio 2000 anni fa. L’isola di Ventotene è descritta come un “piccolo paradiso” con le sue calette sabbiose, chiese e cattedrali. Sulla punta, a nord, si trova la torre-fortezza di due piani costruita nel 1768. Al suo interno sono ospitati il ​​museo archeologico (per ora chiuso) e un albergo. Molti ristoranti tradizionali costeggiano la costa dove si possono trovare sapori romani combinati con autentiche ricette di pesce.Imperdibile è il piccolo porto turistico e il suo favoloso tramonto.

L’essenziale

Con il Green Pass per accedervi bastano boccagli e pinne. È il luogo ideale per tutti gli amanti delle immersioni subacquee. Le sue acque hanno una ricchezza marina protetta.

La partenza del primo traghetto FOR-VEN si ferma intorno alle 8:45 mentre l’ultimo intorno alle 21:20. Partendo da Casamicciola, Napoli o Ponza, il tempo di traversata è compreso tra 50 minuti e 1,5 ore, con 15 traversate a settimana.

I prezzi variano a seconda della data di prenotazione dei biglietti.