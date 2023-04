Ademola Lookman (Atalanta Bergamo), l’altra nigeriana che impressiona l’Italia

Victor Osimhen non è l’unico nigeriano a farsi prendere dal panico in Serie A. Arrivato la scorsa estate a Bergamo, Ademola Lookman potrebbe partire già la prossima estate.

A 25 anni, Ademola Lookman ha già diverse vite alle spalle. Dall’esordio con il Charlton U18 (allora squadra A), fino all’arrivo a Bergamo a inizio stagione, il nigeriano ha solo 25 anni, ma ha già conosciuto 7 club.

E soprattutto mancanze all’Everton, al Lipsia e al Fulham, prima di un’interessante ultima stagione al Leicester (6 gol in 30 partite), che gli è valsa il trasferimento all’Atalanta, per 9,2 milioni di euro.

Con 13 gol (e 4 assist) in 28 partite di Serie A, il piccolo attaccante capace di giocare in tutti i ruoli offensivi, sta vivendo la sua stagione migliore e sta facendo invidia. In particolare in Premier League, dove nessuno lo ha dimenticato. Ma non solo.

Mentre il Brighton e l’Aston Villa lo tengono d’occhio, il suo nome circola anche dalla parte di due cador italiani: Juventus e Inter. Grosso problema: la sua stagione di successo con l’attuale 6th di Serie A, ha fatto salire i prezzi. Oggi il valore di Ademola Lookman è stimato in 30 milioni di euro dal sito specializzato Transfermark.