Áàéäåí ïåðåäàë Ïóòèíó ”ïîñëàíèå” îá îòâåòå íà êèáåðàòàêè  Áåëûé äîì

22 minuti ago Allegria Manna

Âî âðåìÿ ñàììèòà â Æåíåâå ïðåçèäåíò Äæî Áàéäåí ïåðåäàë Âëàäèìèðó Ïóòèíó ñïèñîê èç 16 îáúåêòîâ êðèòè÷åñêè âàæíîé èíôðàñòðóêòóðû ÑØÀ, è ýòî ñòàëî “ïîñëàíèåì” àìåðèêàíñêîãî ëèäåðà î ïîòåíöèàëüíîì îòâåòå Âàøèíãòîíà çà êèáåðàòàêè íà íèõ.

Èñòî÷íèê: ïðåññ-ñåêðåòàðü Áåëîãî äîìà Äæåí Ïñàêè íà áðèôèíãå, öèòèðóåò Óêðèíôîðì

Ïðÿìàÿ ðå÷ü: “Ïðåçèäåíò (Áàéäåí – ðåä.) ÷åòêî îïðåäåëèë, ÷òî ýòî åñòü òåìè ñôåðàìè, çà êîòîðûìè ìû áóäåì âíèìàòåëüíî ñëåäèòü, è ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé âîçìîæíîñòü ïîñëåäñòâèé (ïðîòèâ Ðîññèè – ðåä.)”.

Äåòàëè: Ïñàêè íàçâàëà ýòî “ïîñëàíèåì”, êîòîðîå ïðåçèäåíò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ïåðåäàë âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ðîññèéñêèì ëèäåðîì â Øâåéöàðèè.

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Â îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷åìó ÑØÀ íå ïðåäîñòàâèëè ðîññèÿíàì ñïèñîê öåëåé, êîòîðûå îíè áóäóò àòàêîâàòü â îòâåò â ñëó÷àå íîâûõ êèáåðàòàê ñî ñòîðîíû ÐÔ, Ïñàêè ïîä÷åðêíóëà: “Ïîòîìó ÷òî ìû íå àíîíñèðóåì íàøè óäàðû”.

Ïðåäûñòîðèÿ:

  • Â äåêàáðÿ 2016 ãîäà ÖÐÓ â ñåêðåòíîì äîêëàäå ïðèøëî ê âûâîäó, ÷òî Ðîññèÿ âòîðãëàñü â õîäå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, ÷òîáû ïîìî÷ü ïîáåäèòü Äîíàëüäó Òðàìïó. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Îáàìà ïîîáåùàë ïðèíÿòü ìåðû ïî Ðîññèè çà êèáåðàòàêè. Òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðàçâåäêè ÑØÀ çàÿâèëè, ÷òî Ïóòèí ëè÷íî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñêðûòîé êàìïàíèè ïî âìåøàòåëüñòâó â ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ.

    • &#13

  • Â ìàðòå 2020 Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï ïðîäëèë íà ãîä äåéñòâèå ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîññèè èç-çà êèáåðàòàêè ïðîòèâ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.

    • &#13

  • Â êîíöå ôåâðàëÿ Microsoft îáâèíèëà ðîññèéñêóþ ñëóæáó âíåøíåé ðàçâåäêè â êèáåðàòàêå ÷åðåç ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå êîìïàíèè SolarWinds è Microsoft. Ýòà êèáåðàòàêà ïðîäîëæàëàñü ñ âåñíû 2020 ãîäà è åå ðåàëüíûå ìàñøòàáû ïîêà íåèçâåñòíû. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ÑØÀ â ðåçóëüòàòå íåãî ïîñòðàäàëè îêîëî 100 îðãàíèçàöèé è 9 ôåäåðàëüíûõ àãåíòñòâ.

    • &#13

  • Ïðåçèäåíò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Äæî Áàéäåí â êîíöå ìàðòà ïðîäëèë ñàíêöèè, â òîì ÷èñëå è ïðîòèâ Ðîññèè, äëÿ çàùèòû îò êèáåðàòàê.

    • &#13

  • Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ 10 ìàÿ îáúÿâèëî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå ïîñëå êèáåðàòàêè íà îäèí èç êðóïíåéøèõ òðóáîïðîâîäîâ â ÑØÀ Colonial Pipeline.

    • &#13

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