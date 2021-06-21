Ermenistan’da seçim sonrası Paşinyan zafer ilan etti, Koçaryan sonucu tanımadı

2 ore ago Allegria Manna

Kaynak, EPA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yapılan erken seçim sonrası zaferini ilan etti. İlk sonuçlara göre Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 58’ini alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı’nın oy oranı yüzde 19’un altında kaldı. Ermenistan İttifakı, sonucu tanımadığını açıkladı.

Nikol Paşinyan günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, “Ermenistan halkı, partimize ülkeyi yönetme, bana da ülkeyi başbakan olarak yönetme yetkisi verdi” dedi.

Paşinyan, “Seçimlerde ikna edici bir zafer kazandığımızı ve parlamentoda tatmin edici bir çoğunluğa sahip olacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı ve destekçilerinden başkent Erivan’ın en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmalarını istedi.

Ermenistan İttifakı ise Paşinyan’ın zaferini ve seçim sonuçlarını, “ihlaller incelenene dek” tanımayacağını açıkladı.

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