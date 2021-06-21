Ermenistan’da seçim sonrası Paşinyan zafer ilan etti, Koçaryan sonucu tanımadı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yapılan erken seçim sonrası zaferini ilan etti. İlk sonuçlara göre Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 58’ini alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı’nın oy oranı yüzde 19’un altında kaldı. Ermenistan İttifakı, sonucu tanımadığını açıkladı.

Nikol Paşinyan günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, “Ermenistan halkı, partimize ülkeyi yönetme, bana da ülkeyi başbakan olarak yönetme yetkisi verdi” dedi.

Paşinyan, “Seçimlerde ikna edici bir zafer kazandığımızı ve parlamentoda tatmin edici bir çoğunluğa sahip olacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı ve destekçilerinden başkent Erivan’ın en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmalarını istedi.

Ermenistan İttifakı ise Paşinyan’ın zaferini ve seçim sonuçlarını, “ihlaller incelenene dek” tanımayacağını açıkladı.

İttifak’tan yapılan yazılı açıklamada, “Oy kullanma merkezlerinden, manage ve planlı sahtekarlıklar yapıldığına yönelik yüzlerce sinyal geldi. Bu da güven eksikliği için ciddi bir neden teşkil ediyor” denildi.

Kaynak, EPA

Ermenistan’da seçim kampanyası gergin geçmiş 46 yaşındaki Paşinyan mitinglerinde çekiç sallarken, 66 yaşındaki Koçaryan, “Başbakanla düelloya hazır olduğunu” söylemişti.

Yaklaşık 2 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 50’ye yakın oldu.

Fransız haber ajansı AFP, bazı gözlemcilerin, 3 milyon nüfuslu ülkede bu oranı beklenenden fazla bulduklarını bildirdi.

2018’de barışçıl protesto gösterileri sonrası iktidara gelen Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan’ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı’ndan sonra eleştirilmiş ve Nisan ayında istifa etmişti.

Nikol Paşinyan ise Azerbaycan karşısında 7 bine yakın kişinin öldüğü savaşta daha ağır bir yenilgiyi önlemek için ateşkesi kabul ettiğini söylemişti.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almış Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu kararı veto etmişti.