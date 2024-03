A proposito, qual è il problema dei tre corpi?

Questa settimana, in streaming su Netflix Corpo del problema 3, una nuova pepita di fantascienza adattata dai romanzi di Liu Cixin. Oltre ad affermarsi come una delle belle sorprese per iniziare l'anno, la serie affronta anche una serie di argomenti scientifici. Per vederlo più chiaramente, ci interessa la persona con cui tutto ha inizio.

Qual è il problema dei tre corpi?

Nella meccanica orbitale, un problema NO Il corpo è il problema di cui è composto Definire i percorsi numerici NO di molecole Attrarsi a vicenda. Conoscendo le loro masse, i punti di partenza e le velocità iniziali, è teoricamente possibile prevedere i loro movimenti futuri, secondo le leggi di gravitazione universale di Newton. L'unico problema è che se n = 2 era già stato risolto dallo stesso Newton, le cose si complicano non appena incontriamo tre o più cose.

Ciò è in gran parte dovuto al cosiddetto problema “caotico” : La minima, anche insignificante, differenza nelle condizioni iniziali avrà un impatto radicale sull'evoluzione del sistema. Fortunatamente, specialisti come Carl Sandmann hanno creato diverse tecniche analitiche che permettono di ottenere approssimazioni utilizzabili in casi molto specifici. Ma Nessuno ha trovato un metodo o una formula universale Ciò consente di risolvere qualsiasi problema dei tre corpi: non esiste ancora una soluzione generale.

Cosa c'entra questo con la serie?

Se è la saga di Liu Cixin, l'adattamento Netflix ha un nome 3 Problema del corpo, non per niente. L'intera trama della serie è basata sul puzzle della meccanica orbitale, per cui San-Ti deve risolvere il problema Lasciando il loro pianeta natale Colonizzare altri universi.

Il personaggio di Jess Hong, Jin Qing, comprende rapidamente la complessità del sistema stellare a tre corpi. Quando la giovane arriva nel mondo di gioco, si imbatte in diversi fenomeni che a prima vista non possono essere spiegati. Solo quando i pezzi del puzzle sono assemblati l’equazione viene risolta.

Quando Trisolaris è in un'orbita stabile attorno a uno dei suoi tre soli, è un'epoca regolare, che beneficia di un clima e di un ambiente temperato. Una volta che un pianeta Sun Te è attratto da un altro corpo celeste, lo avvia Vagare nei campi gravitazionali dei tre soliEd entra in un'era caotica dalla durata indefinita. Durante queste fasi, i personaggi sperimentano periodi di temperature estreme o gravità variabile. Alla fine, anche i San-Ti si rendono conto che il loro pianeta è destinato a scontrarsi con uno dei suoi soli. Da qui la necessità di cercare una nuova casa di cura.