5η Fiera internazionale d’arte contemporanea di Salonicco

5η Art Thessaloniki International Exhibition of Contemporary Art (25-28 / 11/2021)

La Grecia ha dimostrato in COVID-19 di essere uno dei paesi più sicuri in Europa. Le vaccinazioni continuano secondo il programma e si prevede che entro la fine di luglio il 70-80% della popolazione sarà stato vaccinato.

La 5a Galleria d’Arte Internazionale di Salonicco per l’Arte Contemporanea porta lo slogan: Informazioni – Traffico – Divertimento – Sicurezza. È stato co-organizzato da TIF-HELEPXO e Pantelis Tsatsis (Art Director). È il più grande evento culturale nella punta sud-orientale dell’Europa.

H Galleria d’arte di Salonicco E ‘organizzato in 3 stand di una superficie totale di 6000 mq, con ingresso ed uscita separati e corridoi con spazi tra i chioschi ad un’altezza di 7 metri.









Fornire una sala VIP, ufficio stampa, negozio d’arte, sala riunioni e display. Situato nel centro della città con facile accesso, parcheggio gratuito in loco TIF-HELEXPO, connessione Wi-Fi gratuita e sicurezza 24 ore su 24.

Salonicco, con oltre un milione di abitanti, con ottime strutture alberghiere, con un tasso di criminalità limitato. È una popolare destinazione turistica ed è nota per i suoi festival, eventi e intensa vita culturale in generale, e ogni anno si tengono eventi come l’Esposizione Internazionale di Salonicco e il Festival Internazionale del Film di Salonicco.

Art Thessaloniki Fair investe nella posizione strategica e geografica di Salonicco, nella sua identità multiculturale, con legami speciali in Balcani, Italia, Russia, Israele e Turchia, Così come nella sua ricca e lunga storia che abbraccia più di 2.300 anni.

La città prende il nome dalla celebrazione della vittoria militare di Filippo (padre di Alessandro Magno) contro la Tessaglia (Salonicco). Come città importante durante il periodo romano, era la seconda città più grande dell’Impero bizantino. Ospita molti meravigliosi monumenti bizantini, edifici romani ottomani e israeliani.

Inoltre, si trova vicino al Monte Athos, al Monte Olimpo, al Museo Archeologico di Vergina (Tombe Reali) e al sito archeologico di Anfipoli.

Il Rivista del National Geographic Salonicco è stata indicata come una delle principali destinazioni turistiche, mentre il Financial Times FDI ha dichiarato Salonicco la migliore città europea di medie dimensioni del futuro per risorse umane e stile di vita.