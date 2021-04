Giannis Giolas: Quanto tempo chiuderà il ristorante?

Il deputato di SYRIZA-PS Argolida Giannis Giolas ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il governo di ND ha perso il controllo dell’epidemia a causa delle sue scelte e allo stesso tempo ha perso la fiducia della comunità.

E con le misure strane, contraddittorie e reciproche prese, ha perso completamente la sua credibilità ei cittadini hanno perso la pazienza.

La strategia che hanno scelto e implementato in uno strano e prolungato blocco di 5,5 mesi in Europa ha spinto i cittadini e l’economia ai loro limiti.

I risultati sia nell’economia che nel settore sanitario sono stati devastanti.

Gli uomini d’affari e gli addetti alla ristorazione in particolare sono diventati la più sfortunata cavia nelle mani di un governo inetto.

L’unico passaggio rimanente per il signor Mitsotakis è procedere con l’apertura controllata del ristorante all’aperto, nel rispetto di severi protocolli sanitari.

Non sosteniamo tutto questo perché siamo in opposizione. Ci sono molte ragioni per questa azione.

R: La gran parte dei ristoranti soffoca finanziariamente, il 47% degli imprenditori non ha riserve di cassa per un mese e la chiusura di un terzo dei negozi è del tutto visibile e probabilmente inevitabile.

B. È probabile che vengano effettivamente aperti hotel e altri alloggi. Ma dove e come verranno serviti agli ospiti cibo, caffè, intrattenimento e bevande?

C- I concorrenti nel turismo ma anche di dimensioni simili dei paesi europei hanno deciso di allentare le misure restrittive, citando principalmente l’affaticamento della popolazione. L’elenco include Svizzera, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Monaco, Danimarca e Portogallo. L’Italia prorogherà l’allentamento delle misure da lunedì 26 aprile e Francia e Paesi Bassi hanno deciso di fare lo stesso da fine aprile a metà maggio.

Alla luce di ciò e del parere positivo espresso da medici e scienziati specializzati in malattie infettive (Ch. Gogos, A. Linou, M. Dermitzakis, T. Dimopoulos, M. Pagonis, ecc.), SYRIZA sente il malcontento dei cittadini e la disastrosa situazione economica che sta vivendo il ristorante: con 80.000 commercianti e quasi 400.000 lavoratori sull’orlo del disastro assoluto, si invoca l’ovvio: la vita sociale in termini di rispetto e garanzia della sana stabilità del Paese.