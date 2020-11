340 € di sconto su Amazon, per poco

Se vuoi un iPhone estremamente potente, ora è il momento di pensare di acquistarne uno iPhone 11 Pro: su Amazon ci sono diversi sconti. Risparmierai fino a 340 € su Amazon, con consegna rapida e gratuita.

iPhone 11 Pro: Super Sconto su Amazon

Certo, i nuovi iPhone 12 sono appena usciti, ma ciò non significa che i modelli dell’anno scorso siano obsoleti: al contrario! iPhone 11 Pro è un vero concentrato di tecnologia hardware e software, oltre a un ottimo telefono con fotocamera. Il fatto che sia un prodotto di punta dello scorso anno ha però un vantaggio assolutamente significativo: quello fisiologico calo dei prezzi grazie all’arrivo di una nuova generazione di dispositivi.

Gli sconti attualmente attivi Amazon coprire i tre tagli di memoria disponibili per iPhone 11 Pro nel bellissimo colore verde notte. Eccoli in dettaglio:

Come previsto, per gli abbonati al servizio Amazon Prime, il spedizioni sono assolutamente veloci e gratuiti. Ti invitiamo a non perdere tempo: lo sono offerte destinato a finire presto!

