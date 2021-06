3 Best Free Fire Pet per giocare a un gioco aggressivo

Garena Free Fire La cosa più importante sono le caratteristiche dell’animale domestico, tutti questi animali domestici sono utili per i giocatori in campo. Ma i giocatori possono scegliere gli animali domestici che preferiscono dalla sezione del negozio e attualmente ci sono un totale di 15 animali domestici nella sezione degli animali domestici. Infatti, poiché ci sono molti stomaci, i giocatori sono confusi nella scelta dello stomaco. Allora non c’è bisogno di preoccuparsi. Bene, in questo articolo ti parleremo di 3 fantastiche opzioni per gli animali domestici per giocare a giochi aggressivi in ​​Free Fire.

I 3 migliori animali domestici per giocare a giochi aggressivi in ​​Free Fire

#1 – Detective Panda

Detective Panda in Free Fire

Detective Panda Aggressive è uno degli animali domestici più singolari del gioco. C’è un potere chiamato Panda Blessing in esso, l’HP aumenta quando il giocatore colpisce un chiodo. Panda aumenta gli HP di un giocatore di 4 al livello 1 e può aumentare fino a 10 HP al livello 3.

#2 – Drago

Draci ha il potere del nome Dragon Glare. Con questa pancia, può rilevare il nemico entro 10 metri e ha un effetto fino a 3 secondi. Al livello 7, rileva i nemici entro 30 metri. Questo è il motivo per cui Drake è lo stomaco più pericoloso per il gioco aggressivo.

#3 – Falco

Falco in Free Fire

Falco possiede una forza chiamata Skyline Spree. Questo dà un aumento dal 15% al ​​25% della velocità di planata dell’animale. Usando questo, atterrano rapidamente sul campo, in modo da poter uccidere i nemici provenienti dal paracadute. Puoi acquistare Falco per 699 diamanti nel grande magazzino.

(Nota: questo articolo fornisce informazioni sugli animali aggressivi che i giocatori possono usare per fare buone uccisioni)

