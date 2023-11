10 consigli della nonna per tenerli lontani da casa

Ogni anno circa quindici persone muoiono a causa dei morsi di ragno. Tuttavia, l’aracnofobia, o fobia dei ragni, è una delle fobie più comuni in Francia e nel mondo. Sebbene la stragrande maggioranza di essi non rappresenti un pericolo per l’uomo, i ragni sono tra gli insetti più spaventosi.

Anche se è noto che i ragni ci liberano da parassiti come moscerini e zanzare, non siamo mai più felici di vederli atterrare sui nostri pavimenti. Ma come possiamo tenerli lontani dalle nostre case? Citronella, lavanda, aceto bianco… Esistono consigli naturali per respingerli senza ricorrere ai pesticidi chimici. Ecco 10 consigli della nonna che ti aiuteranno a combattere efficacemente queste piccole creature innocue.

Oli essenziali

Oli essenziali

I ragni odiano gli odori forti. Usa oli essenziali come menta piperita, eucalipto o limone. Mescola alcune gocce di olio essenziale con acqua in un flacone spray e spruzzalo intorno alle finestre, alle porte e negli angoli dove i ragni amano nascondersi. Ripeti questo metodo regolarmente per mantenerne l’efficacia.

aceto bianco

aceto bianco

L’aceto è un repellente naturale per molti insetti, compresi i ragni. Mescola aceto bianco e acqua in un flacone spray, quindi applica la soluzione sulle aree in cui sono comuni i ragni. L’odore dell’aceto impedirà loro di stabilirsi.

Bicarbonato di sodio

Bicarbonato di sodio

Cospargi il bicarbonato di sodio negli angoli, nelle fessure e negli altri punti in cui i ragni possono nascondersi. Il bicarbonato di sodio non è tossico e aiuta a respingere i ragni senza danneggiare la casa o la famiglia.

citronella

citronella

La citronella è un altro repellente naturale. Puoi usare candele alla citronella, olio di citronella o persino piantare la citronella in casa. Il suo forte profumo è un ottimo modo per tenere lontani i ragni.

opzione

opzione

Metti le fette di cetriolo nelle aree in cui entrano spesso i ragni. Ai ragni non piace l’odore del cetriolo. Cambiare regolarmente i vassoi per mantenerli freschi ed efficaci.

Castagna

Castagna

È noto che ai ragni non piace l’odore delle castagne. Posiziona le castagne tagliate a metà vicino ai punti di ingresso, sui davanzali delle finestre o negli angoli della tua stanza. È un modo naturale e decorativo, soprattutto nel periodo natalizio, per tenere lontani i ragni.

aglio

aglio

E sì, l’aglio non è efficace solo contro i vampiri. Schiacciate qualche spicchio d’aglio e posizionateli in zone strategiche. Il forte odore dell’aglio è un potente repellente per i ragni.

bustine di thé alla menta

bustine di thé alla menta

Un ottimo motivo per non buttare più le valigie! Dopo aver preparato il tè alla menta, posizionalo negli angoli, negli armadietti o vicino ai punti di ingresso. Il profumo della menta agisce come un repellente naturale.

lavanda

lavanda

Puoi usare l’olio essenziale di lavanda in un diffusore di aromi per diffondere il suo profumo in tutta la casa. Ai ragni non piace questo odore e probabilmente lo eviteranno. Per unire l’utile al dilettevole, potete posizionare anche piccoli mazzi di lavanda ai piedi di porte e finestre.

Foglia di pomodoro

Foglia di pomodoro

Grazie ai loro composti chimici sgradevoli a molte specie di insetti, le foglie di pomodoro possono agire come un repellente naturale molto efficace per i ragni. Posiziona semplicemente le foglie di pomodoro fresco nelle aree della casa in cui è probabile che i ragni entrino o si nascondano, come finestre, porte o angoli bui.

