環境決定論 恐龍稱霸1.6億年沒產生智慧 為何人類幾百萬年就有了？ | 博客文章









2021年07月11日12:46 最後更新: 12:51



















恐龍是作為蜥臀目和鳥臀目兩個目的總稱，現在動物學家已經確定的恐龍就有500屬1000種之多，這還不算很多化石尚未被發現，或者沒有留下化石的種類。通常說的人類就只有我們智人這一種，至多把同屬的、已滅絕的史前人種也算進去，種類也不多。

恐龍和人類面對的環境壓力不一樣，演化方向也就不一樣。下面具體給大家說一說。

恐龍的演化方向是什麼？

恐龍的整體演化趨勢是大型化。恐龍出現於2.4億年前的晚三疊世，起源於鳥頸總目的原始種類，早期出現的種類很小。恐龍在侏羅紀和白堊紀的稱霸之路是與其大型化同步進行的。

恐龍的大型化是自然選擇的結果。不管是食草恐龍還是食肉恐龍，大型化都會給它們帶來諸多好處。食草恐龍體型越大意味著爭奪食物、抵御天敵的能力越強，生存的幾率越高，得到的交配機會也越多，留下的後代就越多。而食草恐龍的大型化又促進了食肉恐龍的大型化，只有身強體壯的食肉恐龍才能制服獵物，得到生存與繁衍的機會。到白堊紀末期，出現了霸王龍、南方巨獸龍、玫瑰馬普龍等頂級獸腳類恐龍，也出現了三角龍、甲龍等體大而裝備精良的鳥腳類恐龍。

恐龍的演化，為什麼沒有走上智慧之路？ 恐龍為什麼稱霸地球1.6億年都沒有產生智慧？因為沒有必要。智慧在自然選擇中處在一個很尷尬的位置，智力的增長通常不會給動物帶來明顯好處，除非像人類這樣有了質的飛躍。人類掌握了工具和技術，並憑此統治了地球，對地球和其他生物予取予奪。但人類的近親，同樣比其他動物聰明得多的類人猿，卻並不處在食物鏈頂端。動物學家曾觀察到過一個生動的例子，一隻銀背大猩猩被一隻花豹追殺，儘管大猩猩體重是豹子的3倍而且聰明得多，一度用木棍戳傷了豹子，但面對豹子終究只有逃跑的份兒。這充分證明瞭智力在動物的捕食和爭鬥過程中很多時候是無用的。 大猩猩的高智商，在防範豹子方面起不到多大作用。 智力沒有很大的用處，自然選擇就不會向這個方向起作用。對一隻三角龍來說，身強體壯、武器精良和跑得快都比聰明一些有用得多，對一隻霸王龍來說亦然。智力只有像人類一樣有了質的飛躍才會起作用，而沒有量的積累談何質的飛躍？

最後就是運氣方面了。研究發現人類在演化過程中曾有多次瀕臨絕種，其中一次發生在100萬年前，當時人類下降到了只有40個個體。這時候人類種群發生了一個決定性的變異，原12號和13號染色體融合成了現在的2號染色體。這個變異因親近結婚在種群中流傳，並通過遺傳漂變的作用取代了原來的基因型，這樣人類就有23對染色體了，而其他猿類直到今天還是24對染色體。 這次變異對人類的演化意義非凡，從此以後人類徹底與猿類分道揚鑣，向著高智商的道路大跨步前進了。假如沒有這次變異，人類祖先和史前猿類很可能不能完全生殖隔離，與愚蠢的猿類的幾次通婚，就可能使我們祖先幾十年甚至上百年的進化前功盡棄了。種群瓶頸、染色體變異、近親結婚和遺傳漂變，這些正常來說是會要了一些物種命的，而我們祖先不但度過了種種難關，反而促進了向高智商之路的加速進化。 這不得不說，老天都在保佑我們人類活下來，並統治地球。





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