環境決定論 恐龍稱霸1.6億年沒產生智慧 為何人類幾百萬年就有了？ | 博客文章

57 minuti ago Allegria Manna













恐龍是作為蜥臀目和鳥臀目兩個目的總稱，現在動物學家已經確定的恐龍就有500屬1000種之多，這還不算很多化石尚未被發現，或者沒有留下化石的種類。通常說的人類就只有我們智人這一種，至多把同屬的、已滅絕的史前人種也算進去，種類也不多。

恐龍和人類面對的環境壓力不一樣，演化方向也就不一樣。下面具體給大家說一說。

恐龍的整體演化趨勢是大型化。

恐龍的整體演化趨勢是大型化。

恐龍的演化方向是什麼？

恐龍的整體演化趨勢是大型化。恐龍出現於2.4億年前的晚三疊世，起源於鳥頸總目的原始種類，早期出現的種類很小。恐龍在侏羅紀和白堊紀的稱霸之路是與其大型化同步進行的。

恐龍的大型化是自然選擇的結果。不管是食草恐龍還是食肉恐龍，大型化都會給它們帶來諸多好處。食草恐龍體型越大意味著爭奪食物、抵御天敵的能力越強，生存的幾率越高，得到的交配機會也越多，留下的後代就越多。而食草恐龍的大型化又促進了食肉恐龍的大型化，只有身強體壯的食肉恐龍才能制服獵物，得到生存與繁衍的機會。到白堊紀末期，出現了霸王龍、南方巨獸龍、玫瑰馬普龍等頂級獸腳類恐龍，也出現了三角龍、甲龍等體大而裝備精良的鳥腳類恐龍。


deepthroat

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