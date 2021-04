武漢肺炎新證！英媒爆石正麗與解放軍研究動物病毒 | 國際 | 新頭殼 Newtalk

儘管中國矢口否認,但根據英國《星期日郵報》(The Mail)拿到文件顯示,9年前1項由國家領導機構領導的全國性計畫啟動,目的是發現新病毒並檢測涉及疾病傳播的生物學「暗物質」,被稱為「蝙蝠女」的武漢病毒研究所(WIV)病毒學家石正麗,與中國衛生部反恐(生物)應急處置專家委員會委員、軍事醫學科學院微生物流行病研究所所長曹務春共同研究。

該報導以《有關Covid起源的新線索令人擔憂》(Worrying new clues about the origins of Covid)開頭,就直指這項由平民與軍事科學家共同領導的病毒檢測項目事實,似乎證實美國稍早前的推測──即中國武漢病毒研究所與該國210萬人強大武裝部隊之間的合作。

《星期日郵報》拿到的文件顯示,這項計畫在2012年啟動,由中國國家自然科學基金資助,領導人曾在2019年的一次會議上吹噓「傳染病預防和控制的龐大網路,正在形成」’。

該項秘密計畫僅在啟動研究的前3年,就發現多達143種新疾病。該計畫有5名團隊負責人,包括被稱為「蝙蝠女」的WIV病毒學家石正麗,以及高級陸軍軍官與生物恐怖主義政府顧問曹務春。

不過石正麗上月否認美國的指控,堅稱不知道WIV的任何軍事工作。至於曹務春掛上校銜,在項目報告中被列為人民解放軍軍事醫學科學院的研究員,與其他軍事科學家緊密合作,並且是軍事生物安全專家委員會的主任。

石正麗承認收集8種未確認SARS病毒

曹務曾在英國劍橋大學就讀,是中國的流行病學家,也是武漢病毒研究所顧問委員會成員。他被視為中國軍方首席生物防禦專家陳薇少將領導的軍事研究小組的第二把手,該小組被派往武漢應對武漢肺炎病毒,並從事疫苗開發工作。

新唐人電視台報導,中國衛生部的「傳染病預防控制國家重點實驗室」(State Key Laboratory of Infectious Ailment Prevention and Handle, SKLID)官網文章,曾提到了曹務春與石正麗在「動物源病原體的發現及其對人類致病性研究」重大項目上的合作關係。

2018年國際期刊更新表示,中國的這個科學團隊發現4種新病原體和10種新細菌,「使用宏基因組學技術發現了1640多種新病毒」。此類研究基於從石正麗從中國南部洞穴的蝙蝠糞便和血液中採集樣本,提取遺傳物質。之後她迅速發現了RaTG13,RaTG13是與導致Covid冠狀病毒新病毒株最接近的已知訊息,相關資訊都存放在武漢實驗室──這個亞洲最大的蝙蝠冠狀病毒庫。石正麗還承認在礦場收集到8種未確認的SARS病毒。

該研究所被發現,在武漢肺炎疫情爆發前幾星期的2019年9月,無預警的將病毒樣本的數據庫下線。倫敦國王學院生物安全專家倫佐斯(Filippa Lentzos)批評,北京對外資訊仍然不透明,無論是從動物身上自然溢出還是某種與研究相關的偶然洩漏,在疫情造成300萬人喪生的1年後,中國仍然拒絕分享重要訊息。

