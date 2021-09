[图]L’assistente sta per introdurre “Frasi rapide” per saltare “Ehi Google” – Google Google

Citando un resoconto dei media stranieri nell’aprile di quest’anno, Google sta testando la funzione “Guacamole”, nome in codice, che consente l’uso di Google Assistant senza la parola di avviso “Hey Google”. Secondo i media stranieri 9to5Google di recente, questa funzione è stata lanciata come “Frasi rapide” e sono stati rivelati anche i relativi principi di business.

Con la conversione inversa dell’app Google, i media stranieri hanno trovato “Frasi rapide” nella pagina delle impostazioni di Google Assis. La descrizione di questa funzione non è diversa dal nome in codice “Guacamole” scoperto in precedenza e ancora “Salta per dire ‘Ok Google’ per aiuto con un’attività specifica”.

I nomi in codice sono ancora utilizzati nelle preferenze, dove “salsas” significa “attività specifiche” e funzionano senza dover dire parole calde. Gli utenti dovranno scegliere chi vogliono abilitare e Google sottolinea come “funziona solo per te” riconoscendo un utente di Voice Match.

Il contenuto che aggiungi apparirà nella sezione La tua salsa e in fondo c’è un menu e un vortice tra cui scegliere. Nei nostri screenshot vediamo le azioni e le frasi disponibili, anche se “funzionano anche le modifiche comuni”. Sono classificati nelle seguenti categorie. Raccomandazioni, allarmi, comunicazioni, informazioni generali, luci, controlli multimediali, timer, attività.

● Imposta la sveglia: imposta la sveglia per le 7:00 (imposta la sveglia per le 7:00 di domani)

● Annulla allarme – Annulla allarme

● Mostra sveglia – A che ora è impostata la sveglia? (A che ora è impostata la mia sveglia?)

● Invia trasmissione – Invia trasmissione

● Rispondi alla chiamata – “rispondi” o “rifiuta”

● Chiedi l’ora – Che ore sono? (che ore sono?)

● Chiedi informazioni sul tempo – Com’è il tempo?

● Accendi e spegni le luci – accendi le luci

● Capovolgi la luce su e giù – aumenta la luminosità

● Controllo del volume: alza il volume (alza il volume)

● Metti in pausa e riprendi musica: metti in pausa la musica

● Salta brano – Salta questo brano

● Imposta un timer – imposta un timer per 2 minuti (imposta un timer per 2 minuti)

● ANNULLA TIMER – ANNULLA TIMER

● Metti in pausa e riprendi: metti in pausa il timer (metti in pausa il timer)

● Reimposta timer – Reimposta il timer

● Visualizzazione del timer: quanto tempo è rimasto? (Quanto tempo è rimasto?)

● Promemoria: crea un promemoria (crea un promemoria)

● Nota per la famiglia – Crea nota per la famiglia (Crea nota per la famiglia)