停水停電斷網！支付寶無用武之地 鄭州傳｢回到以物易物的原始階段｣ | 中國 | 新頭殼 Newtalk

中國河南省鄭州市近日遭逢暴雨，根據官方最新統計消息，已造成33人死亡，失蹤8人，有超過300萬人受災。市區有多處地區發生停水、停電、無網路可用等災情，有網友就揭露，由於民眾早已習慣出門「不帶現金」、用「支付寶」進行交易，水災後的鄭州，在網路斷線的情況下「回到了以物易物的原始階段」。

微信公眾號「故事硬核」23日刊登了一篇名為「災後鄭州：當一座都市忽然不能上網和用支付寶」文章，敘述鄭州發生水災後，當地民眾的生活情況，由於科技與網路發展，許多人生活中幾乎不用現金、也習慣不帶現金，而在現在市區停水、停電又斷網的情況下，必須透過網路才能交易的服務，都受到嚴重影響，幾乎無法進行。

該文章提到，整個鄭州市大片區域停電，大量的沿街商鋪關門歇業，未歇業的生鮮類商家打折出售著無法冷藏的魚肉鮮奶，並翻出了許久不用的彈簧秤，但結算環節還是常常無法完成，現金從生活中消失了太久，銀行仍因停電關門，有人甚至回到了以物易物的原始階段。

該文章指出，有一名中年男子想要買食物，秤重後要價20元，但店家老闆因為斷網，強調只接受「現金交易」，他由於習慣不帶現金，最後只好拿出一包未開的香菸，希望老闆能接受交易。該文章形容「鄭州彷彿一夜之間回到了2000年左右，城市裡到處都是沒有電與網路的『荒漠』地帶」

該文章續指，鄭州東站附近拉著行李箱的乘客攔了計程車，司機問：「你有現金嗎？微信支付寶刷不了。」讓詢價的人都失望離開，開著電動車的司機也無奈說：「這點電完了就完了，都不知道去哪充，電樁都廢了。」根據鄭州市的一項資料，全市8成以上的計程車已更換為電動汽車。

該文章強調，水與電的中斷，存在於幾代人的記憶中，但網路的突然中斷、消息，讓鄭州變成了前所未有的試驗場，離開了平時依賴的網路，讓生活處處都需要重新適應。對此，中國網友紛紛留言表示：「這場大雨暴露了城市很多方面的問題，特別是網路」、「帳戶有錢，商家有貨，卻買不到東西」、「所以家裡還是要準備現金比較好」。

中國河南鄭州近日遭逢暴雨，根據官方最新統計消息，已造成33人死亡，失蹤8人，有超過300萬人受災。市區有多處地區發生停水、停電、無網路可用等災情，有網友就揭露，由於民眾早已習慣出門「不帶現金」、用支付寶進行交易，水災後的鄭州，在網路斷線的情況下「回到了以物易物的原始階段」。

微信公眾號「故事硬核」23日刊登了一篇名為「災後鄭州：當一座都市忽然不能上網和用支付寶」文章，敘述鄭州發生水災後，當地民眾的生活情況，由於科技與網路發展，許多人生活中幾乎不用現金、也習慣不帶現金，而在現在市區停水、停電又斷網的情況下，必須透過網路才能交易的服務，都受到嚴重影響，幾乎無法進行。



有中國網友揭露，水災後的鄭州，在網路斷線的情況下「回到了以物易物的原始階段」。 圖 : 翻攝微信