【全球疫情10.7】国家科学院院士：Delta发生逃避抗体突变机会不大 |闻天清 COVID-19 | 病毒 | 欧洲



COVID-19变异病毒株示意图（图片来源：Adobe Stock）

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【看中国2021年10月7日讯】（看中国记者闻天清编译/综合报导）由于印度变异病毒株Delta的快速传播，导致2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在全球范围内持续快速蔓延。美国国家科学院院士叶夫根尼•库宁（Eugene Koonin）称，变异病毒株Delta是一个稳定的病毒，发生逃避抗体的突变机会不是很大。

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美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）网站有关全球COVID-19疫情追踪数据显示，截至亚太时间10月7日13时，全球累计确诊患者逾2.36亿人（236,513,169人），其中美国（44,058,881人）、印度（33,894,312人）、巴西（21,516,967人）、英国（8,044,434人）和俄罗斯（7,524,465人）确诊患者人数名列世界前5名。

全球累计死亡患者超过482万人（4,828,370人），其中美国（707,788人）、巴西（599,359人）、印度（449,856人）、墨西哥（279,896人）和俄罗斯（208,842人）死亡人数位居前5名。

印度

印度政府在推特发文称，截至当地时间10月7日上午8时，新增确诊患者22,431人，累计确诊感染病毒人数超过3,389万人，达到33,894,312人；新增死亡患者318人，因COVID-19而离世的人数累计超过44.9万人，达到449,856人，死亡率约1.33%。

台湾

10月7日，台湾中央流行疫情指挥中心公布最新COVID-19疫情，无新增本土病例，境外移入病例4例，从马来西亚、南非和印度尼西亚入境，无新增死亡病例。

据台湾中央流行疫情指挥中心统计数据显示，截至目前台湾累计病例达16,271例，本土病例14,581例，境外移入病例1,636例，36例敦睦舰队、3例航空器感染、1例不明来源，正在调查之中的有14例。

目前，累计死亡患者人数为844人，确诊患者死亡率约5.19%。在831例本土死亡病例中，来自新北市412例，台北市319例，基隆市29例，桃园市26例，彰化县15例，新竹县13例，台中市5例，苗栗县3例，宜兰县2例，花莲县2例，台东县1例，云林县1例，台南市1例，南投县1例、屏东县1例和高雄市1例；境外移入死亡病例12例。

日本

《日本时报》报导，10月7日，日本境内新增COVID-19确诊病例978例，全国累计确诊患者人数升至1,708,756人；新增死亡患者27人，目前日本累计死亡患者人数增至17,757人。

韩国

韩联社报导，10月7日，韩国中央防疫对策本部通报，截至当天0时，韩国新增确诊病例2,427例，其中本土病例2,400例，境外输入病例27例；全国累计确诊患者增至325,804人，呈现第四波疫情已经蔓延至全国。

今日，韩国首都圈新增病例1,882例，非首都圈新增患者人数为518人。韩国境内新增死亡患者8人，韩国累计死亡患者增至2,544人，平均死亡率0.78%。

泰国

泰国官方数据显示，10月7日，累计确诊患者1,678,297人；累计死亡患者人数为17,418人。最近28天内，泰国新增确诊病例355,778例，新增死亡患者3,907人。

印度尼西亚

印度尼西亚官方数据显示，10月7日，累计确诊患者4,223,094人；累计死亡患者人数为142,413人。最近28天内，印度尼西亚新增确诊病例75,729例，新增死亡患者4,631人。

马来西亚

据马来西亚官方公布的数据显示，10月7日，新增确诊患者9,380人，累计确诊患者2,303,837人；新增死亡病例150例，累计死亡患者人数为26,981人。

因境内COVID-19疫情严峻，马来西亚官方已宣布无限期延长封城防疫措施。

伊朗

伊朗官方公开数据显示，10月7日，新增确诊患者10,497人，累计确诊患者5,662,458人；新增死亡患者216人，累计死亡患者人数为121,779人。

澳大利亚

10月7日，澳大利亚新增确诊患者2,216人，境内累计确诊患者人数达120,042人；新增死亡患者11人，累计死亡患者1,389人。

以色列

10月7日，以色列累计确诊患者人数达1,298,589人；累计死亡患者7,862人。最近28天内，以色列新增确诊病例158,702例，新增死亡患者601人。

俄罗斯

俄罗斯卫星通讯社报导，10月7日，俄罗斯COVID-19防疫指挥部宣布，过去24小时新增确诊病例27,550例，累计确诊患者超过769万人，达7,690,110人。

其中莫斯科市新增病例5,404例，圣彼得堡2,418例，莫斯科州1,454例。

过去24小时，新增死亡病例924例，累计死亡人数为213,549人。

以视频方式出席在新西伯利亚科尔佐沃科学城举行的生物技术论坛OpenBio，美国国家科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士叶夫根尼•库宁接受新闻记者采访时称，变异病毒株Delta无疑是一个稳定病毒株，也是目前全球疫情主要流行的变异病毒株，但它发生逃避抗体的突变机会不是很大。

库宁说：“一段时间内，德尔塔为主要流行的毒株，约两个月，无疑是一个稳定的毒株。但另一个问题是，这种毒株是否会被另一种病毒株取代，或者它是最后一种病毒株？”

英国

10月6日，英国卫生部官方通报，新增39,851例确诊病例，英国境内在28天内新增死亡病例143例。目前，英国境内累计确诊患者8,044,434人，累计死亡患者137,5694人。

德国

德国官方公布数据显示，10月7日，新增确诊患者11,636人，累计确诊患者4,284,400人；新增死亡患者68人，累计死亡患者94,031人。

法国

法国官方公布数据显示，10月7日，累计确诊患者7,310,355人；累计死亡患者120,079人；最近28天内，法国新增确诊病例365,558例，新增死亡患者4,233人。

美国

10月6日，美国官方数据显示，新增确诊患者108,454人，累计确诊患者人数达到44,058,909人；新增死亡患者人2,506人，累计死亡患者人数为707,788人。无论确诊患者还是死亡患者人数，美国都是全球排名第1。

巴西

10月6日，巴西官方数据显示，新增确诊患者17,893人，累计确诊患者人数达到21,516,967人，排名全球第3，仅次于美国与印度。

10月6日，巴西新增死亡患者530人，累计死亡患者人数达598,829人，全球排名第2，仅次于美国。

哥伦比亚

哥伦比亚官方公布数据显示，10月6日，累计确诊患者4,965,847人；累计死亡患者126,487人；最近28天内，哥伦比亚新增确诊病例42,650例，新增死亡患者1,060人。

南非

据南非卫生部公布数据显示，10月7日，新增确诊患者1,149人，累计确诊患者2,908,768人；新增死亡患者59人，累计死亡患者达87,981人。

来源:看中国

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