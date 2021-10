【全球疫情10.7】国家科学院院士：Delta发生逃避抗体突变机会不大 |闻天清 COVID-19 | 病毒 | 欧洲

COVID-19变异病毒株示意图(图片来源:Adobe Stock)

【看中国2021年10月7日讯】(看中国记者闻天清编译/综合报导)由于印度变异病毒株Delta的快速传播,导致2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情在全球范围内持续快速蔓延。美国国家科学院院士叶夫根尼•库宁(Eugene Koonin)称,变异病毒株Delta是一个稳定的病毒,发生逃避抗体的突变机会不是很大。

美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)网站有关全球COVID-19疫情追踪数据显示,截至亚太时间10月7日13时,全球累计确诊患者逾2.36亿人(236,513,169人),其中美国(44,058,881人)、印度(33,894,312人)、巴西(21,516,967人)、英国(8,044,434人)和俄罗斯(7,524,465人)确诊患者人数名列世界前5名。

全球累计死亡患者超过482万人(4,828,370人),其中美国(707,788人)、巴西(599,359人)、印度(449,856人)、墨西哥(279,896人)和俄罗斯(208,842人)死亡人数位居前5名。

印度政府在推特发文称,截至当地时间10月7日上午8时,新增确诊患者22,431人,累计确诊感染病毒人数超过3,389万人,达到33,894,312人;新增死亡患者318人,因COVID-19而离世的人数累计超过44.9万人,达到449,856人,死亡率约1.33%。

